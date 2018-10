En el mundo 821 millones de personas sufren hambre

La ONU recordó este martes 16 de octubre el Día Mundial de la Alimentación. La propuesta es reducir el problema a cero para 2030 y todos pueden ayudar en ese objetivo. Lo primero es no desperdiciar la comida.

En el mundo se registran 821 millones de personas que padecen hambre y eso va de la mano con el uso de recursos que ocupan el 21% de los rellenos sanitarios.

¿Qué podemos hacer para ayudar? La Organización de las Naciones Unidas (ONU) informó, en el marco de la celebración del Día Mundial de la Alimentación, que comprar solo los alimentos necesarios es una forma de evitar el desperdicio.

La ONU detalló que el desperdicio de alimentos representa el consumo del 21% de agua dulce, así como el 19% de fertilizantes y ocupa el 18% de tierras cultivables.

No existe un ser humano en el mundo que no consuma alimentos. No importa el tipo de dieta que ingiera, de una u otra forma tiene dependencia de lo que produce la tierra.

El secretario general de la ONU, António Guterres, recalcó que una de cada 9 personas no tiene suficiente para comer y que el hambre afecta mayoritariamente a mujeres y niños. Afirmó que 155 millones de infantes padecen de desnutrición crónica y eso afecta en su normal crecimiento durante todas sus vidas.

El objetivo de la campaña que se viralizó este martes 16 de octubre a través de las redes sociales se enfocó en crear sistemas alimentarios sostenibles.

La alimentación va de la mano con la producción agrícola, por ello el ministro de Agricultura de Ecuador, Xavier Lazo, difundió mensajes sobre la campaña.

“En el Día Mundial de la Alimentación ratificamos nuestro compromiso de trabajo junto a los pequeños y medianos agricultores y ganaderos para mejorar la producción en Ecuador y así aportar con alimentos saludables para combatir la malnutrición”.

Reconoció “el esfuerzo que hacen los pequeños y medianos productores para labrar la tierra y producir alimentos que lleguen a la mesa de cada ecuatoriano y garanticen una buena nutrición”.

La empresa privada enfatizó que los fertilizantes son imprescindibles. Ferpacific informó que trabajan con una tecnología para favorecer el crecimiento de la planta y por consiguiente su producción, lo que ayuda a cumplir con una dotación de alimentos de mejor calidad.

El Ministerio de Agricultura enfatizó que ahora “más que nunca trabajamos junto al productor y nos comprometemos con nuestros pequeños y medianos agricultores, en todos los procesos, con la finalidad de que obtengan alimentos saludables para nutrir a la población”.

En el país el Gobierno trabaja en saldar las deudas que existen con quienes alimentan a la población ecuatoriana, que es la que menos servicios recibe.

El papa Francisco también realizó un llamado a dar “ayudas eficaces” para acabar con el hambre, “y no meros propósitos o convenios” o “pomposas declaraciones”.

Exhortó a adoptar políticas de cooperación al desarrollo hacia las necesidades de los indigentes, atención a los niveles de producción agrícola, el acceso al mercado de alimentos “y el reconocimiento de que, a la hora de tomar decisiones, los países son iguales en dignidad”.

Premio por proyecto agrícola

Quito fue acreedora del premio de plata por su proyecto municipal de agricultura urbana participativa “Agrupar”, que reúne a más de 3.600 huertos urbanos en 32 hectáreas y ha entrenado a más de 21.000 personas desde 2002, según los organizadores del certamen.

El director ejecutivo de la agencia de promoción económica ConQuito, Alfonso Abdo Félix, dijo que el proyecto ha permitido a “las minorías y los grupos más vulnerables nutrirse mejor y generar un ingreso para sus hogares”, siendo en algunos casos superior a más del 20% del salario mínimo vital gracias a los circuitos cortos de comercialización.

“Se ha logrado una mesa de múltiples actores que propone tratar la alimentación desde un enfoque integral”, también en la política nacional, afirmó Félix, que resaltó como resultados el empoderamiento de las mujeres, las personas más involucradas, y la mejora de la nutrición infantil. (I)