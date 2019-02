Cáncer de cuello de útero es el tercero más común en América Latina y Caribe

El cáncer de cuello de útero es el tercero más frecuente entre las mujeres de América Latina y el Caribe, con más de 56.000 diagnósticos al año, pero uno de los que se pueden prevenir, alertó un informe de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

En el Día Mundial contra el Cáncer, que se celebra este lunes 4 de febrero, se estima que cada año 56.000 mujeres son diagnosticadas en esta zona geográfica y 28.000 mueren por esa enfermedad; un número que asciende a 72.000 y 34.000 respectivamente si se incluye a Estados Unidos y Canadá.



Sin embargo, según la misma agencia, que depende de la Organización Mundial de la Salud (OMS), existen herramientas de prevención y tratamiento que podrían salvar vidas de forma efectiva.



"Es inadmisible que las mujeres mueran hoy por una enfermedad que en gran medida se puede prevenir", afirmó Silvana Luciani, jefa de la Unidad de Enfermedades No Transmisibles de la OPS.



Este tipo de cáncer, también llamado de cérvix o cervicouterino, es prevenible mediante la vacunación contra el virus del papiloma humano (VPH), que la OPS recomienda aplicar a las niñas de 9 a 14 años.



En la región esta vacuna está disponible en 35 países, pero no alcanza a cubrir el objetivo marcado del 80 % de las niñas.



Otras de las formas de combatir esta enfermedad se efectúa mediante el tratamiento de las lesiones precancerosas y el tamizaje, que podría evitar nuevas manifestaciones del cáncer e incluso la muerte, defendió el Director General de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, durante la Asamblea Mundial de la Salud.



Además, en su informe la OPS estimó que al menos 32 millones de mujeres necesitarían someterse a la prueba de detección del cáncer cervicouterino en la región.

Asamblea de Ecuador reconoce aporte ciudadano para políticas sobre el cáncer

La Asamblea Nacional de Ecuador reconoce este lunes 4 de febrero, el aporte ciudadano a las políticas públicas en la lucha contra las enfermedades cancerígenas en el país.

Así se realiza un reconocimiento a las organizaciones sociales y voluntarios que forman parte del Acuerdo Contra el Cáncer, que impulsa reformas a la normativa de salud dirigida a fortalecer la lucha contra las enfermedades cancerígenas.

El Código Orgánico de Salud (COS) recogió una iniciativa ciudadana que busca reforzar la lucha contra el cáncer y que fue discutida en el Pleno Legislativo en diciembre pasado, pero que espera el segundo debate en el pleno parlamentario.

En un capitulo de este informe se incluyen nueve beneficios directos para las personas que padecen de esta enfermedad y su entorno, así como la atención médica del cáncer, la investigación, educación, prevención, cuidado integral, movilidad y trabajo, entre otras.

Entre las propuestas se incluye la participación de la ciudadanía con cuatro representantes dentro del Consejo Nacional del Sistema de Salud, así como la creación -dentro de ese mismo organismo- de una Comisión Técnica de Enfermedades Catastróficas, Raras y de Alta Complejidad y VIH.

El proyecto de Ley de Lucha contra el Cáncer llegó a las mesas legislativas luego de que un total de 18 organizaciones sociales que conforman la red nacional Acuerdo Contra el Cáncer entregarán al Consejo Nacional Electoral (CNE) 160.000 firmas de apoyo, lo que permitió que la ley se discutiera por iniciativa ciudadana. (I)