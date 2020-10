Un desfile inclusivo conmemoró el Día Internacional del Bastón Blanco

A sus 24 años de edad, Noelia Ponce Zavala es licenciada en Marketing y Publicidad en la Universidad de Guayaquil. Actualmente trabaja en una agencia de bienes raíces.



Ella enfrenta la vida con optimismo y perseverancia. A diario batalla por no dejarse vencer y el haber perdido el 80% de su visión debido a una enfermedad progresiva desde los 8 años de edad, no la ha derrotado. Por el contrario, el reto la impulsa a seguir adelante.



“La vida nos presenta muchas dificultades, pero depende de cada uno enfrentarlas y adaptarse a cada circunstancia”, afirma esta joven luchadora, quien la mañana de este jueves 15 de octubre, hizo parte del desfile Feel Beautiful.



El evento fue organizado por la Dirección de Inclusión Social del Municipio de Guayaquil para conmemorar el Día internacional del Bastón Blanco, una fecha creada hace más de 30 años para sensibilizar y hablar de la inclusión de las personas con discapacidad visual.



Además, se hace un homenaje a la lucha de quienes presentan una discapacidad visual y deben enfrentar el día a día en una sociedad que muchas veces no es amigable con este sector de la comunidad.





Danza



En el desfile participaron siete jóvenes, todas integrantes del grupo de danza Nayaraq, conformado por personas no videntes y que nació en el centro municipal 4 de Enero.



“Luego de que ellas aprendieron a ser autónomas, a utilizar el bastón, a salir a las calles sin miedo, hoy quieren demostrarle a la ciudad que son mujeres valientes, hermosas, que tienen mucho que dar a la sociedad”, señaló Ximena Gilbert, directora de Inclusión Social del Municipio.



“Queremos que todos puedan entender y verlas de la forma adecuada”, puntualizó.



En la apertura del evento se presentó Gregorio Álvarez, un joven músico con discapacidad visual, voz prodigiosa y gran habilidad manual para tocar el piano. Luego el ingeniero Miguel Alvarado, quien es no vidente, explicó a los presentes el significado del bastón blanco, un objeto que desde 1930 simboliza a estas personas con discapacidad.



A continuación se realizó el desfile, en el que participaron además de Noelia Ponce Zavala, Tatiana Palacios Bazurto, de 29 años; María Eliza Garzón, de 32 años, licenciada en Comunicación Social; Karla Córdova Zurita, de 27 años, bachiller en Químico Biólogo; Karla Cuervo, de 26 años, psicóloga; Nathali Montaño Burbano, 19 años, estudiante del primer ciclo de Ingeniería Química; y Suely Noriega Bermeo, de 23 años, licenciada en Educación Especial.



Con los ojos vendados



Horas antes, en cuatro puntos de la ciudad, la Dirección de Inclusión Social realizó una campaña de cultura inclusiva, también para conmemorar el Día del Bastón Blanco.



Se eligió a ciudadanos para cubrirles los ojos y que sientan por unos momentos lo que es estar ciego. La actividad se efectuó en la avenida Malecón, Mall del Sur, avenida 25 de Julio y en el interior de la Terminal Terrestre, para que la ciudadanía pueda comprender a las personas con discapacidad.



Patricia Ordóñez participó de la campaña, en las calles Malecón y 10 de Agosto. Ahí, con los ojos vendados, intentó cruzar la vía con la ayuda del “bastón blanco”, que comúnmente utilizan las personas no videntes para movilizarse.



“Tenía miedo de caerme, pero sentí la seguridad de la guía. Esto permite saber lo importante que es tenderle la mano a quien tiene algún tipo de discapacidad. Si yo pasara por esto fuera duro. Son guerreros, que teniendo una discapacidad tienen mayor disposición que nosotros que poseemos la vista”, expresó la ciudadana. (I)