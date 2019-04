¿Cuidas bien tus labios?

El Día Internacional del Beso se recuerda cada 13 de abril y es buen momento para reflexionar sobre el cuidado de los labios, esta atractiva, pero sensible zona del cuerpo.

¿Te has puesto a analizar en todo lo que envuelve a una de las partes más cotidianas y más importantes del cuerpo? Hablamos de los labios con los que podemos hablar y, lo mejor, besar.

Sin embargo, con frecuencia no les damos el cuidado que merecen y requieren para mantenerlos saludables. La piel de los labios requiere atención especial porque es la más delgada, no contiene glándulas sudoríparas, ni melanina, lo que la hace tan sensible a los cambios medioambientales.

Para evitar el efecto del sol, viento y de otros factores en esta vulnerable parte del rostro, lo primero es garantizar una correcta hidratación. Además de tomar agua de manera constante, siempre es recomendable usar un bálsamo hidratante antes de maquillar los labios.

Es importante fijarse en activos cosméticos liposolubles que los nutran y reparen, restauren su humedad y suavicen la aparición de arrugas y pliegues en el contorno de la boca.

Por otra parte, el sol es uno de los principales favorecedores para la aparición de huellas de envejecimiento en esta zona. Por ello, es importante protegerlos, así como se hace con el resto de la piel del rostro, con productos que cuenten con un factor de protección solar SPF.

“Es fundamental saber que cada piel es distinta y que para cada una hay protectores solares de diferentes categorías, siempre es bueno indicar qué tipo de piel tiene al expendedor para protegerse mejor”, recomienda Nancy Pacheco, experta en temas de cuidado de la piel.

“Cuando no se cuidan de manera correcta, los labios suelen resecarse y agrietarse con frecuencia. No solo se trata de que se vean bien sino de evitar que muestren signos de envejecimiento prematuro y mantenerlos con aspecto sano y juvenil”, afirma Ángela Domínguez, gerente de ventas de Cuidado Personal de BASF.

No puede haber labios atractivos sin un buen maquillaje. En la actualidad, existen varias opciones en el mercado que permiten labiales de larga duración y que no tienen un efecto tan fuerte sobre los labios. Los lápices labiales están diseñados para mejorar el aspecto natural de los labios y para agregar un toque de glamour al maquillaje. Los que escojamos nos deben dar no solo una sensación de suavidad sino un aspecto completo de protección.

Así que, para mantener unos labios perfectos, las tres reglas de oro son: humectarlos y protegerlos con labiales que contengan componentes que los hidraten, nutran y reparen; tomar mucha agua para mantener la hidratación; y una práctica que puede ser obvia, pero que siempre funciona: ejercitarlos en todo momento por medio de sonrisas y besos. (I)