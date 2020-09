El COVID-19 disminuiría la esperanza de vida en muchas regiones del mundo

Un nuevo análisis sobre la esperanza de vida en todo el mundo muestra que la pandemia de COVID-19 podría causar una disminución a corto plazo de la esperanza de vida en muchas regiones del mundo, según publican los investigadores en la revista 'PLOS ONE'.



A menos que se contenga la propagación de la enfermedad, el COVID-19 probablemente conducirá a una reducción de la esperanza de vida en las áreas gravemente afectadas, según el nuevo estudio.



El estudio examinó el impacto de las muertes relacionadas con COVID-19 en la esperanza de vida en cuatro amplias regiones del mundo en múltiples tasas de infección y grupos de edad.



"Nuestro estudio proporciona la primera evaluación del impacto potencial de COVID-19 en las expectativas de vida de un período de acuerdo con una variedad de escenarios de tasas de prevalencia durante un período de un año", destaca el investigador de IIASA Guillaume Marois, quien dirigió el estudio.



La esperanza de vida de un período es una medida de la cantidad de años que una persona promedio puede esperar vivir. La mejora de la atención médica, las condiciones socioeconómicas y la educación se encuentran entre los factores clave que influyen en nuestra salud y cuánto tiempo vivimos.



La esperanza de vida se ha utilizado como medida del desarrollo humano en países y regiones. De hecho, durante el siglo pasado, la esperanza de vida ha aumentado significativamente en muchas regiones del mundo.



Probabilidad de infectarse



En el nuevo estudio, los investigadores del IIASA construyeron un modelo de microsimulación que simula la probabilidad de infectarse por COVID-19, la probabilidad de morir por él y la probabilidad de morir por otra causa durante un período de un año, teniendo en cuenta las diferentes tasas de mortalidad por la enfermedad para diferentes grupos de edad.



Luego calcularon el impacto de COVID-19 en la esperanza de vida reconstruyendo las tablas de vida y las expectativas de vida a partir de la simulación y comparándolas con las utilizadas para las entradas.



Descubrieron que con tasas de prevalencia muy bajas, la pandemia de COVID-19 no afectaría la esperanza de vida, pero con tasas de prevalencia de solo 2%, podría causar una caída en la esperanza de vida en países donde la esperanza de vida promedio es alta, aproximadamente 80 años. A tasas de prevalencia más altas, el impacto en la esperanza de vida sería mayor, especialmente en Europa y América del Norte.



"Con una prevalencia del 10%, es probable que la pérdida de la esperanza de vida sea superior a un año en los países de alta esperanza de vida como los de Europa y América del Norte. Con una prevalencia del 50%, se traduciría en una pérdida de entre tres y nueve años de vida en las regiones de alta esperanza de vida. En las regiones menos desarrolladas, el impacto es menor dado que ya hay una menor supervivencia en las edades más avanzadas", asegura Marois.



"Sin embargo, incluso en las regiones más afectadas, es probable que la esperanza de vida se recupere una vez que la pandemia haya terminado", precisa.



El investigador de IIASA Sergei Scherbov, que también trabajó en el estudio, recuerda que "Europa tardó casi 20 años para que la esperanza de vida promedio al nacer aumentara en seis años, de 72,8 años en 1990 a 78,6 años en 2019. Por lo tanto, el COVID-19 podría retrocedió este indicador en 2020 a los valores observados hace algún tiempo. Sin embargo, no sabemos qué sucederá más adelante. En muchos países, la mortalidad por COVID está disminuyendo fuertemente, probablemente porque el protocolo de tratamiento de COVID se definió mejor".



Este tipo de análisis es útil para los responsables de la toma de decisiones, ya que muestra a grandes rasgos el costo potencial de la pérdida de vidas humanas debido a la enfermedad.



Escenarios



La directora adjunta del Programa de Población Mundial de IIASA, Raya Muttarak, coautora del estudio, agrega que "estos escenarios hipotéticos pueden brindar información relevante para las políticas sobre lo que podría suceder con la esperanza de vida en diferentes niveles de prevalencia, que varían con las estrategias de salud pública para reducir y prevenir la propagación del COVID-19".



"Demostramos que si el virus se propaga ampliamente en la población, por ejemplo, en ausencia de bloqueos y medidas de distancia social, esto podría resultar en una caída notable en la esperanza de vida del período", prosigue.



El nuevo estudio proporciona una primera estimación importante del impacto de COVID-19 en la esperanza de vida, pero los nuevos desarrollos en la atención médica o los impactos más amplios de la pandemia en el acceso a la atención médica o los sistemas económicos también podrían afectar las tasas de mortalidad y la esperanza de vida.



Los investigadores señalan que la sobrecarga potencial de los sistemas de atención médica a tasas más altas de prevalencia conduciría inevitablemente a una mayor mortalidad. Por otro lado, a medida que los proveedores de atención médica adquieren más experiencia y conocimiento en el tratamiento de la enfermedad, las tasas de mortalidad pueden disminuir. (I)