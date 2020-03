¿Cómo cuidar el agua en nuestros hogares?

La contaminación de las fuentes hídricas es una realidad mundial que exige respuestas inmediatas. Una situación que parece lejana a nuestros hogares, pero en realidad las decisiones que tomamos como consumidores tiene gran impacto sobre el cuidado del agua.

Según estimaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD), cerca de un 20% del agua utilizada en la vivienda se usa para el lavado de ropa. Entre el 35 y el 40% para bañarse y entre el 20 y el 30% para la descarga del sanitario.

“Como ciudadanos debemos informarnos mejor sobre qué tipo de productos compramos para la limpieza del hogar. Estos limpiadores viajan por la cañería y terminan en ríos y mares”, asegura Fabio Cahen, gerente de la unidad de Cuidado Personal y del Hogar de BASF para Colombia, Ecuador y Venezuela.

Según datos de la FAO para el año 2030, los cambios en nuestras dietas y estilos de vida podrían incrementar en un 50% más la demanda de agua.

Es momento de cambiar nuestra forma de actuar.