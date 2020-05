Los casos descartados de covid-19 suman cada días más en todo el país

Ecuador registra una tendencia al incremento de casos descartados de covid-19 con respecto al número de confirmados para este virus, según la información difundida por el Comité Nacional de Operaciones de Emergencia (COE) este jueves.

En particular, las seis provincias con mayores casos de contagios ya comienzan a ver un repunte de los descartados en los test, entre estas Guayas, Pichincha, Manabí, Los Ríos, El Oro y Azuay.

Guayas sigue siendo la más impactada del territorio nacional. La alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, señaló que esa ciudad seguirá en color rojo hasta el 24 de mayo.

Indicó que un estudio estadístico para conocer la situación de contagios covid-19 arrojó que el 33% de los guayaquileños se ha contagiado.

De ese total, el 14.8% ha superado los 14 días de infección y se encuentra en la fase final. “Pero debemos ser claros, el problema no se ha superado”, apuntó.

Por su parte, el Ministerio de Salud Pública (MSP), hasta el 7 de mayo, reporta un total de 83.218 muestras para covid-19, entre pruebas rápidas y PCR. De los contagiados se recuperaron 3.433 personas, 2.397 recibieron el alta hospitalaria y 6.735 el alta epidemiológica, atendidos a través de la línea 171.

Los casos positivos suben a 30.298 (PCR: 21.361 y rápidas: 8.937) y los descartados a 34.505 (PCR: 23.012 y rápidas; 11.493). El MSP informó que los fallecidos son 1.654 y se contabilizan 1.705 decesos probables por coronavirus a escala nacional.

En tanto, el número de recuperados se mantiene. Los resultados se obtienen de los test PCR.

El MSP, a través de la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada (Acess), informó que los laboratorios autorizados por provincia para covid-19 se encuentran en esta página: http://www.calidadsalud.gob.ec/laboratorios-autorizados/. (I)

Freddy Cusque: “A Dios me encomendé”

El 16 de marzo amanecí con carraspera y me dijeron que era faringitis. Fui al médico, allí empezaba a haber mucha aglomeración y ahí me contagié de covid-19.

Hice un aislamiento pero al quinto día ya me dio fiebre y tos seca. Eso fue un viernes y fui a hacerme una prueba para saber.

De ahí fui a realizarme una prueba particular y con esa prueba fui a Los Ceibos y me atendieron. Me recibieron y de una me ingresaron luego de que me hicieron una tomografía.

Sí estuve muy mal porque me tuvieron en observación, me metieron a terapia intensiva y de ahí a observación casi tres días. Fueron días en que colapsó el hospital y ya no había dónde meter a una persona más. Había hartos fallecidos. Ingresé el 23 de marzo y el 9 de abril me dieron el alta. Fueron días tristes. Había un doctor al que yo le decía que me ayudara, que yo tenía dos hijos y quería salir de ahí. Ya estoy negativo y espero el segundo examen para reincorporarme al trabajo. Me encomendé a Dios y busqué muchas oraciones en amigos y familiares. Ahora mis dos hijos tienen coronavirus, pero están superándolo. Hay que cuidarse y tomar precauciones. (I)

Alba Reyes:“Es lo más cruel que viví hasta ahora”

Me hicieron la segunda prueba y me salió nuevamente positiva porque son residuos, de modo que sigo en aislamiento. Soy enfermera y estaba trabajando en Consulta Externa, donde me contagié. En ese momento se me presentaron los síntomas. Yo creo que más del 90% de mi hospital se contagió. Lamentablemente, no teníamos todos los medios de protección, luego empezaron a llegar. Lo más duro es el trabajo de las enfermeras. Les toca hacer demasiado cosas. A veces hay una sala con 28 o 30 pacientes.

Esta es una enfermedad que adquirí ejerciendo mi profesión. Nuestra presidenta del Colegio de Enfermeras ya lo ha manifestado y ojalá que las autoridades acaten aquello (de que es una enfermedad profesional), al menos en nuestro caso.

Esto fue lo más cruel que pude haber vivido. Esta enfermedad presenta diversos tipos de síntomas. En mí se manifestó con náuseas, vómitos y diarreas. Eso fue por el 23 de marzo, como a los dos días me dio fiebre de 38.4 y 38.7. El médico me mandaba medicación para la gastroenteritis. El 31 me hicieron un TAC y salió lo que tenía en los pulmones y estuve 10 días ingresada. Nadie pensó que viviéramos esto. (I)

José Velástegui: “Es necesario el sacrificio”

Soy licenciado en Enfermería. A veces tenemos 15 pacientes cada uno, por la emergencia sanitaria. Atender a tantos pacientes es un desafío. Brindamos atenciones de alimentación, aseo, terapias y medicación a nuestros pacientes covid-19.

Incluso los escuchamos, les damos calma cuando llega la ansiedad y les damos valor cuando llega el miedo.

Cuando un paciente sale de alta es el mejor pago emocional que uno tiene porque se ve reflejado el compromiso que uno puso en su recuperación. Cuando los ojos de un paciente se cierran para siempre, es triste. Un paciente es alguien importante para su familia y para nosotros. Nos sentimos impotentes, hicimos de todo y es una lucha perdida ante esta pandemia. Por proteger a nuestras familias del contagio hicimos un aislamiento y hace un mes que no veo a la mía. Alquilo un departamento cerca de mi trabajo, no salgo del hospital a mi casa a abrazar a mis hijos. Hago telellamadas. Deseo retomar mi vida, comer junto a ellos, pero es necesario el sacrificio. Actualmente, hay más altas diarias, el número de muertes se ha reducido. Agradezco a las autoridades por darnos los equipos de protección. (I)

Santiago Vázquez: “No perdimos nunca la fe”

Nos enfermamos mis padres y yo. Mi papá fue el que peor estuvo en terapia intensiva. Él ni se acuerda de cuándo entró al hospital. Luego de 14 días salió.

Un médico nos dijo que era gripe, pero mi papá empezó a complicarse. Él sí necesitó oxígeno porque tenía una falta bastante severa. Recibimos atención médica sin ningún problema; desde el momento que llegamos a emergencia nos atendieron. A mi papá lo evaluaron y sugirieron que debía ser internado.

En mi caso perdí el gusto y el olfato, pero no tuve ningún otro síntoma. Conozco a muchos amigos que tuvieron este síntoma, pero también fiebre leve o dolor de cabeza.

Una semana atrás, más o menos, nos hicimos el examen y gracias a Dios ya estamos negativos y con los anticuerpos del covid-19.

No debemos asustarnos ni entrar en pánico. Cuando las personas entran en pánico realmente lo que los mata es la preocupación. Nosotros no perdimos nunca la fe.

Cuando empezó la pandemia, en las noticias locales solo se hablaba de las muertes y no se decían cosas buenas, a pesar de que sí habían casos en que los pacientes se recuperaban. La enseñanza es que debemos seguir unidos y en oración. (I)

Finaliza la Fuerza de Tarea Conjunta

La Fuerza de Tarea Conjunta Guayas, creada el pasado 22 de marzo, culminó sus funciones una vez que los indicadores de la emergencia sanitaria en la provincia han disminuido.

En un acto solemne realizado la mañana de ayer, el vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, destacó el accionar del grupo. “El Presidente (Lenín Moreno) ha tomado la decisión de culminar con la misión encargada de la Fuerza de Tarea Conjunta y desactivar la Zona Especial de Seguridad sobre Guayas, bajo el argumento de que la curva epidemiológica empieza a estabilizarse respecto a las cifras antes de la pandemia en la ciudad de Guayaquil”, señaló. “El ingreso a emergencia de hospitales públicos y privados disminuyó en más de un 80% y hoy contamos con mayor capacidad para enfrentar este virus en el frente sanitario”, dijo el funcionario. (I)

Educa Contigo apoyará en la contingencia

Nuevos contenidos serán difundidos desde la franja Educa Contigo por la televisión nacional, en medio de la pandemia.

Estos garantizan que los niños continúen recibiendo conocimientos durante la emergencia por la pandemia de covid-19.

A-prender la Tele se le ha denominado a la programación que será transmitida desde las 15:00 hasta las 16:00.

Los niños tendrán a la mano contenidos que fomentan la resiliencia, la creatividad y el pensamiento crítico, según informó la Unicef, una de las entidades que participan en este proyecto.

También se sumaron el Instituto Iberoamericano de Patrimonio Natural y Cultural, con el apoyo de Diners Club y la iniciativa Edupasión, en apoyo al Ministerio de Educación del país. (I)