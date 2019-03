Las casas de tierra sobreviven gracias al adobe, bahareque y tapial

En el cantón Cañar se conservan alrededor de 500 inmuebles elaborados con tierra, principalmente con bahareque, adobe y tapial.

Las casas han soportado las inclemencias del clima y la falta de mantenimiento por parte de sus dueños.

En este marco, la semana anterior se dictó el I Taller de Construcción y Restauración con Tierra, con el objetivo de informar a las comunidades de Cañar sobre las bondades de construir con barro.

Los beneficios están relacionados con “el mantenimiento de nuestra identidad cultural, el menor costo, la disposición de recursos en cada comunidad, la preservación del paisaje y la creatividad de la población”, enfatizó la arquitecta María de Lourdes Abad.

La profesional participó en el evento al que asistieron 30 profesionales, técnicos, maestros de construcción y propietarios de edificaciones patrimoniales.

Materiales no amigables

La experta dijo que la globalización ha traído diferentes tipos de construcciones con materiales industrializados que no se adaptan al medioambiente, ni al paisaje y que no responden al contexto local de las comunidades.

La construcción de viviendas con tierra es ecológicamente sostenible y hay diferentes formas y tipos.

Los tapiales son grandes bloques de tierra compactada a golpes con un encofrado constituido por dos tableros verticales.

El bahareque es una estructura que se trabaja con madera y entramados de carrizo o de caña guadúa, donde se coloca la tierra mediante la aplicación de la técnica del embarrado.

Si está bien ejecutado y mantenido es hasta sismorresistente. “En Cañar lo que más se ha utilizado en el Centro Histórico es el bahareque, aunque también hay tapiales y adobe”, indicó Abad.

Sin embargo, en los últimos años, la construcción de este tipo de edificaciones ha sido reemplazada por bloques y cemento.

María de Lourdes Navas, directora de Cultura y Patrimonio de la Municipalidad de Cañar, señaló que de 2008 a 2016 se había perdido alrededor del 21% de inmuebles fabricados con tierra.

“Habían sido reemplazados, se cambiaron los sistemas constructivos, habían sufrido agresiones en parte o en la totalidad”, señaló Navas.

Ella manifestó que ante esa realidad se crearon estrategias con la finalidad de recuperar íconos patrimoniales y, a su vez, generar conciencia.

“Más del 85% del patrimonio que está inventariado está en propiedad privada y los parámetros legales no permiten invertir fondos públicos en esos inmuebles”.

Sin embargo -dijo-, hay una ordenanza que declara las cubiertas y las fachadas como parte del espacio público. “A través de esa estrategia se apoya la recuperación del bien, así el propietario hace la intervención del interior del inmueble”.

Maestros como Antonio Acero, de 60 años, oriundo de una comunidad indígena de Cañar, se dedica hace tres décadas a la construcción de viviendas de tierra.

“Aprendí de los maestros antiguos que trabajaban en tapial, adobe y bahareque y ahora ese es mi trabajo. El adobe tiene larga vida”. (I)