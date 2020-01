Brigadas ‘Toda Una Vida’ suman 35 mil atenciones a nivel nacional

Desde el lunes 20 de enero de 2020, y durante toda esta semana, las Brigadas “Toda Una Vida” llegaron a 69 cantones de 21 provincias del Ecuador.

Aproximadamente 30 instituciones del Estado efectuaron más de 35.000 atenciones a la ciudadanía, acercando cada vez más sus servicios hacia las zonas rurales del país.

La ayuda brindada fue constatada por algunos ministros de Estado, entre ellos: Juan Sebastián Roldán, secretario general de la Presidencia; Andrés Michelena, de Telecomunicaciones; Monserrat Creamer, de Educación, entre otras autoridades.

Provincias visitadas

Las provincias visitadas por las brigadas durante estos seis días fueron Guayas, Bolívar, Chimborazo, Tungurahua, Pastaza, Santa Elena, Los Ríos, Morona Santiago, Esmeraldas, Imbabura, Sucumbíos, El Oro, Zamora Chinchipe, Azuay, Napo, Cañar, Manabí, Santo Domingo de los Tsáchilas, Sucumbíos, Carchi y Pichincha.

Durante las Brigadas Toda una Vida,Guillermo Paguay pudo conocer información sobre el Crédito de Desarrollo Humano para implementar un negocio de venta de zapatos. @InclusionEc @GoberdelGuayas pic.twitter.com/DPWflwzj97 — Carlos Espinoza (@Carlos7Espinoza) January 25, 2020

En Napo, 17 familias recibieron los títulos de propiedad de sus terrenos; mientras que en el barrio Ciudad de Dios, en Guayaquil, personal de salud capacitó a los moradores para evitar los criaderos de mosquitos en temporada de lluvia.

Jenny Mariño, habitante del recinto Villa Mercedes, en Guayas, aplicó a un Crédito de Desarrollo Humano para emprender en una panadería en su domicilio. Agradeció al personal del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) que la atendió, haciendo posible su sueño de tener un negocio propio.

Los imbabureños también se beneficiaron de las Brigadas “Toda Una Vida”. Adriana Yamberla, quien renovó su cédula de identidad, se mostró contenta por la atención en varias zonas rurales de su provincia.



“Es bueno que haya estas ferias. Muchas veces por el tiempo no podemos acudir al Registro Civil y me acabo de enterar que podemos incluso sacar la cédula a través del Internet y acceder fácilmente a los servicios. También me atendió el odontólogo del Ministerio de Salud”, dijo.

Inés María Ruiz, acude a la Brigadas Toda una Vida en Durán para conocer información del Bono de Desarrollo Humano de @InclusionEc pic.twitter.com/sC6yAexCCv — Carlos Espinoza (@Carlos7Espinoza) January 25, 2020

Vacunación ganado

El Ministerio de Agricultura y Ganadería también se hizo presente. En la parroquia Cunchibamba, Chimborazo, se vacunó al ganado porcino para protegerlo de enfermedades que podrían afectarlo. Además, en Rioverde, Esmeraldas, se entregaron 35 créditos de inclusión y 118 libros del programa nacional del ‘Libro libre’.

La acción de Banecuador llegó hasta el barrio Pueblo Nuevo, de Santa Elena, donde se otorgó USD 63.000 a cuatro emprendedores para potenciar sus negocios de artesanías y pesca. (I)