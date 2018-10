Archivo del expenal García Moreno está en dos entidades

En abril de 2014, el equipo de investigación a cargo del antropólogo y catedrático Jorge Núñez, entregó al Ministerio de Justicia 72 cajas, que contenían documentos preclasificados del archivo penitenciario del expenal García Moreno.

En la cúpula del panóptico, se encontraban cientos de cajas y costales embodegados que contenían los escritos del centro de privación de libertad, ahí estaban cartas personales de los presos, documentos burocráticos del funcionamiento del penal, solicitudes, prontuarios, formularios, reportes médicos, bitácoras, etc.

Núñez indicó que tras dos meses de trabajo se organizó la documentación, que data desde 1903 hasta 2014. “ El archivo no es el pasado de la cárcel ecuatoriana, es la clave para entender el futuro del actual modelo penitenciario”,dijo.

Al interior de la húmeda cúpula, el proceso de salvamento inició con la limpieza de los documentos. Además, fueron clasificasos de manera cronológica, etnográfica y por categoría. La primera etapa comprende los escritos desde 1903 a 1910, la documentación de 1915 a 1950 no se encontró, desde finales del 50 al 70 se descubrieron pocos documentos, luego continúan los registros de 1970 a 2014.

El investigador señaló que la documentación constituye el segundo archivo penitenciario más importante de Latinoamércia. Mencionó que los datos desde los años 70 hasta 2014, es importante puesto que en ese lapso se configuró el modelo penitenciario del país. Además también constituye un archivo sobre derechos humanos.

En la metodología etnográfica se trabajó por temas, por ejemplo: castigos a los internos, trámites burocráticos para vivir al interior del penal, humor, cartas entre prisioneros, entre otros. Por categorías se tomo a las fichas médicas,clínicas incluidas radiografías, etc. “Había un gran archivo, al leerlo se podía ver el espíritu del expenal García Moreno”.

El antropólogo recalcó que existió gran cantidad de solicitudes de ingresos de materiales de construcción “El prisionero modifica y hace una intervención significativa en la infraestructura penitenciaria”. Por ello, al interior de las celdas se construyeron cocinas, camas, lavabos y más.

Después de la entrega a esta cartera de Estado, Jorge y el equipo no realizaron un seguimiento del tema. Sin embargo, hace unos días, funcionarios del Ministerio de Justicia se contactaron con el investigador para trabajar en la recuperación el archivo. Una parte se encuentra en el Archivo Histórico Nacional.

Allí reposan cinco libros del expenal. Su titular, Patricia Pazmiño indicó que en mayo de 2015, el Ministerio de Justicia se contacto con la entidad, con el fin de entregarles los archivos del panóptico. “Firmamos un acta donde ellos se comprometían a traspasar toda la documentación. Para nosotros fue maravilloso, se hizo un evento, pero en el mismo, solo nos entregaron cinco libros”.

Los libros que ahora conserva al Archivo son: 3 prontuarios, (1975-1995), 1 libro de registros y dedicatorias al General Eloy Alfaro (1842-1912) y un libro de ingreso y egreso diario (1903-1905).

Pero ¿por qué solo cinco libros? Pazmiño explicó que el proceso no se culminó “Pensamos que recibiríamos toda la documentación, pero no fue así, indagamos y conocimos que la documentación seguía en la cúpula del expenal, en 2015, hable con funcionarios para que se efectivice el convenio y no se logró nada”.

Pazmiño solicitó al Instituto Nacional de Patrimonio que realice una valoración de la documentación del expenal para que se entregue, “Se presentó un informe y señalaron que la documentación no era de carácter histórico, que es una documentación que está sobre el año de 1.900”.

La funcionaria manifestó que el Ministerio de Justicia indicó que les entregarán el material cuando esté clasificado. “Revisan la documentación para ver cuál tiene carácter histórico y entregarnos”.

Voceros del Ministerio de Justicia afirmaron que el archivo está en uno de los depósitos documentales de la Secretaría General de la entidad “actualmente está en levantamiento de información”.

Además se trabaja en un convenio con la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso). En un comunicado señalaron que “en mayo una inspectora de bienes culturales del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INP) verificó parte de la documentación levantada y concluyó que los documentos revisados se encuentran en buen estado de conservación”. (I)