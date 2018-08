Alfonso Romero: "Eran tiempos de sequía en mi tierra natal, y salí enbusca de un futuro mejor"

¿Quién es Alfonso Romero?

Un ganadero que ha progresado por el esfuerzo y el ingenio. Fui uno de los fundadores del recinto Ganaderos Orenses. Mi deber es servir a la comunidad.

¿Cómo se fundó el recinto Ganaderos Orenses?

En 1967 nos reunimos siete aventureros, Enrique Ramón, Augusto González, Ángel Pillajo, Clemente Hurtado, Marcelo Pacheco, Eugenio Orellana y mi persona. Llegamos al sector con mucha ilusión, las tierras eran vírgenes y montañosas. Nuestra misión fue trabajar para acondicionar el lugar y más tarde llegaron más personas. Con ellas fundamos la comunidad.

¿Dónde se encuentra ubicado?

En el noroccidente de la provincia de Pichincha. Es una zona maravillosa, cálida y húmeda, correspondiente a San Miguel de los Bancos.

¿Por qué decidió dejar su pueblo y aventurarse en tierras desconocidas?

Porque en ese tiempo en la provincia de El Oro había sequía y carecía de fuentes de trabajo.

¿Qué dificultades tuvo para poblar el recinto?

Llegar al sector fue una gran aventura. Recuerdo que tenía 21 años y no había caminos. Junto a los fundadores construí un rancho; a los cinco meses trasladé a mi familia. Lo más preocupante era los animales salvajes y no contar con servicios médicos, pero gracias a Dios no nos enfermamos.

¿Cuáles son las tradiciones del sector?

Puedo mencionar las fiestas patronales de la Virgen de los Remedios, cada 25 de agosto, y la feria ganadera que se ha organizado en los últimos años.

¿Qué gestiones ha efectuado en beneficio de la comunidad?

La apertura de la vía San Miguel de los Bancos-Santo Domingo de los Tsáchilas, la construcción de puentes, la apertura de un centro educativo, el centro de salud, junto a los fundadores formamos un equipo eficiente y solidario. (I)