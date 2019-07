Los ecuatorianos se encaminan a la alfabetización en ciencias espaciales

La Astronomía y la Astronáutica son materias desconocidas para los estudiantes de colegios en Ecuador. Por ello se necesita una alfabetización en ciencias espaciales que involucre a toda la población desde temprana edad, destaca el blog sobre las Olimpiadas Ecuatorianas de Astronomía y Astronáutica (OEAA).

Una de las razones primordiales es que son ramas indispensables para el desarrollo tecnológico y que se desarrollan en otros países.

Para fomentar la indagación científica y la apertura a nuevas posibilidades de conocimiento tanto local como global en Ecuador se realizará la tercera edición de las OEAA, cuyas inscripciones están abiertas hasta el domingo 7 de julio. Pero si la demanda es mayor el período se puede extender.

Los tres ganadores serán escogidos hasta agosto pues ese mes participarán en las Olimpiadas Internacionales, en las que intervendrán 46 países de todo el mundo. Este año 2019 será la primera vez que el país envíe representantes a esta competencia internacional.

Los representantes ecuatorianos representarán en octubre al país en las Olimpiadas Latinoamericanas, que se realizarán en México. Los tres chicos que asistirán tendrán todos los gastos cubiertos. Estos eventos cuentan con el apoyo de la Universidad Estatal de Cotopaxi, así como de otras entidades que colaboran con las capacitaciones.

La directora de esta actividad es Marcela Morillo, una ecuatoriana de 33 años, quien realizó sus estudios en el extranjero y que se graduó en Astronomía. Ella presentó a la Universidad de Cotopaxi, en donde es docente, el proyecto para que auspicien las olimpiadas y desde eso ya van dos ediciones y se trabaja en la tercera.

La astrónoma explica que es una ciencia fundamental que trata sobre el estudio del Universo y su comportamiento, que ayuda a entender las leyes que rigen nuestros movimientos, la continua evolución planetaria en la que nos vemos inmersos y tiene una relación directa con las ciencias exactas y filosóficas. Además, estas se pueden aplicar en el desarrollo cotidiano de las personas.

Afirma que es de carácter multidisciplinario e integral. Por lo tanto, la Astronomía constituye un pilar importante dentro del conocimiento y el avance mundial actual.

En Ecuador es una ciencia no desarrollada, así que los alumnos que quieran tener una carrera de pregrado en esta rama deberán estudiar en otros países, como Rusia.

Esa oportunidad la aprovechó Jannina Sánchez, una chica de 19 años, quien fue una de las ganadoras del certamen en 2018. Recuerda que se enteró del tema por las redes sociales y que se inscribió de casualidad, luego de conversarlo con sus padres.

Sin tener conocimiento de la materia y tan solo con la curiosidad como incentivo se preparó y rindió las pruebas. Pasó las diferentes etapas y luego participó como representante del país a nivel regional.

Esta oportunidad la llevó a enamorarse de la Astronomía y por ello aplicó a una de las 100 becas que otorga Rusia a Ecuador y obtuvo uno de los cupos de entre 1.700 postulantes.

La docente explica que este tipo de actividades extracurriculares son beneficiosas para los estudiantes, pero también para el país. Considera que al existir docentes en estas materias es factible que puedan impartir la carrera en Ecuador.

Daniela Santamaría es otra de las ganadoras. A sus 17 años tiene claro que las ciencias espaciales le ofrecen un campo de estudio muy amplio que le gustaría conocer. Ella participó en las Olimpiadas en Paraguay el año 2018 junto a Brayan Garay; este último también aspira a una beca en Rusia.

Las pruebas son teóricas, prácticas y de observación. Sánchez afirma que “cuando no conoces sobre los temas hay que imaginarse de qué se trata y por eso me resultó desafiante. Me tocó utilizar simuladores para entender de qué se trataba”.

La catedrática añade que las ciencias espaciales se aplican a la vida diaria y las personas no lo sabemos. Descubrimientos como que los elementos básicos que encontramos en las estrellas, y el gas y polvo que las rodean, son los mismos elementos que componen nuestros cuerpos profundiza la conexión entre los seres humanos y el cosmos”, destaca en la página Cosmo Noticias.

Sánchez explica que para ella estudiar esta ciencia es parte de descubrir misterios, así como alternativas para habitar otros lugares.

Las instituciones educativas a las que pertenecen los estudiantes ganadores estuvieron satisfechas por la oportunidad. La OEAA otorga la oportunidad gratuita a los jóvenes en Ecuador. (I)

Detalles

Reconocimientos

Los tres mejores puntajes en la tercera etapa de pruebas clasificatorias recibirán: Diplomas para los tres primeros lugares. Certificado por parte de la Universidad. Viaje a México con los gastos pagados para participar de las OLAA 2019.

3 serán los seleccionados para representar a Ecuador en las Olimpiadas que se realizará en México, en octubre.

Las inscripciones

Los interesados pueden inscribirse en la página www.utc.edu.ec. Hay mayor información en la web www.oeaaolimpiadasecuatorianas.blogspot.com