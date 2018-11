Afantasía: Una vida sin poder imaginar nada

Este padecimiento hace que las personas que la desarrollan no puedan visualizar imágenes mentales. Es una enfermedad poco común en el mundo.

Afantasía o aphantasia es un trastorno neuronal que afecta al ser humano y provoca que el ojo de la mente no funcione. Eso hace imposible que el cerebro logre visualizar situaciones o escenarios.

“La persona que presenta esta patología no es capaz de recrear historias ni puede imaginar nada”, dice el psicólogo clínico Washington Pin Medina.

En la década de 1880 se identificó una enfermedad que le impedía al ser humano formar imágenes en su cerebro. Pero fue en el 2010 cuando se descubrió el caso de un hombre de 65 años que padecía de déficit de generación de imágenes.

Adam Zeman, un neurólogo clínico inglés, la llamó “Aphantasia”. Él estudió este fenómeno que atrajo la atención de algunos especialistas, entre ellos Rebecca Keogh, becaria de la Universidad de Nueva Gales del Sur, quien realizó un estudio para esclarecer si las personas que presentan aphantasia no pueden imaginar nada o solo no visualizan recuerdos.

Ella determinó que quienes padecen de aphantasia no identificaban similitud entre la imagen con la que habían formado su concepto y la imagen que habían observado.

El neurólogo clínico Adam Zeman dice que la afantasía puede sesgar los intereses académicos de las personas hacia dominios más verbales y abstractos, “pero esto es muy variable”.

El psicólogo Pin hace referencia al caso de Blake Ross, uno de los creadores de Mozilla y exdirector del producto de Facebook, quien descubrió en 2016 que sufre de esta condición: “Si me piden imaginar una playa, le daré vueltas al concepto, pero no seré capaz de rememorar una que haya visitado porque no guardo en mi mente ninguna experiencia sensorial relacionada con las playas” dijo Ross. Aun así se dedica a hacer guiones para series televisivas.

Agrega Pin que muchas personas que identifican en sus vidas este trastorno generan sentimientos de soledad al no poder recordar esas escenas o experiencias afectivas vividas con sus seres queridos. “Eso puede generar complicaciones”.

Más allá de que existe el problema, todavía no se puede deducir claramente las partes del cerebro afectadas, ya que esta condición neuronal aún se encuentra en proceso de investigación. Por ello tampoco se la puede hallar indicada en el “Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales”, asegura Pin Medina. (I)