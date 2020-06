Voto presencial en 2021 debe precautelar los derechos democráticos y garantizar la salud de los ciudadanos

El consejero electoral, Luis Verdesoto, dijo estar de acuerdo con la propuesta consensuada que hicieron los representantes de los partidos y movimientos políticos, respecto a la forma de votación para las elecciones generales de 2021. Esto, en el marco de la primera reunión nacional de los Consejos Consultivos de Organizaciones Políticas que se realizó el 10 de junio.

“En aras de precautelar la democracia y la legitimidad del proceso electoral de 2021. El ingeniero Enrique Pita y yo renunciamos a la votación telemática que formaba parte de nuestra propuesta de Voto Híbrido/Mixto. No porque no tengamos razón. Sino porque la tecnología no sirve, si los ciudadanos no la aceptan por motivo de la desconfianza en el CNE”, manifestó Verdesoto.

HOY | ?️ Dialogué con Enrique Ponce y Leonel Yungán en Radio #LaPrensaEc ? sobre los #ConsejosConsultivosEc y la organización de las #Elecciones2021Ec. pic.twitter.com/vRar4M4Abk — Luis Verdesoto (@LuisVerdesotoo1) June 12, 2020

El consejero electoral, felicitó a las organizaciones políticas por acordar una tercera forma de votación que defiende el sufragio presencial, en un solo día, con más recintos electores, en horario extendido y con estricto apego a los protocolos internacionales y nacionales de salubridad.

Lo cual marca una notable diferencia con la intención de la presidenta del CNE y los consejeros de mayoría, de hacer una votación universal, segmentada y diferida en tres días, agrupando en uno solo a los electores que forman parte de grupos considerados vulnerables.

“Como parte de la propuesta de Voto Híbrido/Mixto, que elaboró mi consejería junto con la del ingeniero Pita, elaboramos de manera técnica y documentada un modelo para la votación presencial en recintos abiertos como estadios, plazas, canchas de fútbol y demás; pues las votaciones ya no se podrán realizar en aulas cerradas y con aglomeración de personas en pasillos y corredores de colegios”, sostuvo la autoridad.

#EnriquePita y yo renunciamos a la votación telemática que formaba parte de nuestra propuesta de #VotoHóbridoEc. No porque no tengamos razón. Sino porque la tecnología no sirve si es que la gente no la acepta por desconfianza en el #CNE. #Elecciones2021Ec #ConsejosConsultivosEc pic.twitter.com/rbmQWxlTUJ — Luis Verdesoto (@LuisVerdesotoo1) June 12, 2020

Verdesoto, considera posible la reducción del número de electores por Junta Receptora del Voto – JRV, de 350 a 150.

Esta situación implicaría un necesario incremento de mesas electorales si consideramos que se debe guardar la distancia social de dos metros.

A esto se sumaría la adquisición de cerca de 86.000 kits de sanitación para los miembros de las Juntas Receptoras del Voto, con los siguientes insumos:

- Mascarilla N95

- Protectores Faciales

- Gel Desinfectante

- Guantes

- Pantallas Acrílicas (I)