Vocales del CNE enfrentarán a la justicia ante nueva investigación

La fiscal Diana Salazar abrió una investigación y notificó a la unidad de fuero de la Corte Nacional de Justicia para que inicie las diligencias en contra de los de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaint, y los consejeros José Cabrera y Esthela Acero, quienes el pasado tres de febrero de 2020 aprobaron la inscripción del movimiento nacional AMIGO (Acción Movilizadora Independiente Generando Oportunidades).

El informe que recomendaba la aprobación de la organización al pleno del CNE fue emitido el 30 de enero de 2020, con las firmas del director nacional de organizaciones políticas, Lenin Sulca, y de la directora nacional jurídica Dayana Torres. Allí constaba que el nombre anterior del movimiento era MEJOREC, en cuya directiva figura como presidente Juan Carlos Moreira exasesor de Mendoza, ambos detenidos por el presunto delito de delincuencia organizada en el caso del hospital de Pedernales.

El expresidente del Parlamento Andino, Fausto Lupera, fue quien presentó la denuncia en contra de Atamaint, Cabrera y Acero, por supuestas irregularidades en esta decisión. “La falsificación y adulteración de documentos públicos, eso es sumamente grave. Hay una concurrencia de delitos que la Fiscalía tendrá que investigar como delincuencia organizada, concusión, hasta peculado”, señaló Lupera.

Según la denuncia, existiría una presunta vinculación entre el exlegislador Daniel Mendoza y Diana Atamaint, cuyo juicio político no pasó de la Comisión de Fiscalización al Pleno de la Asamblea el 30 de enero pasado y tuvo 6 de 7 votos necesarios. Dos legisladores se pronunciaron en contra, la asambleista ,,alterna de Mendoza y Eliseo Azuero, prófugo de la justicia, se abstuvo.

“Favor con favor se paga, en las votaciones no está el señor Mendoza pero llega a última hora su alterna Pinuccia Colamarco y la señora es quien en el último momento de la votación toma la definición de votar en contra”, precisó Lupera.

El impulso fiscal de Lupera describe que la denuncia la hizo un medio digital, que recoge las quejas de varias personas cuyas firmas aparecen sin su autorización y que hay menores de edad que fueron incluidos dentro de los formularios de recolección de firmas

El consejero José Cabrera afirmó que no ha sido notificado formalmente sobre este nuevo proceso en su contra y cree que tiene un tinte político y precisó que acudirá cuando le convoque la Fiscalía. Todo esto ocurre cuando solo restan 160 días para el proceso electoral de 2021.

“Estaremos ahí como siempre lo hemos hecho, no es la primera vez que nos llaman a un tema de Fiscalía, jamás he dejado de asistir, nunca he puesto excusas, porque no tengo nada que ocultar”, aseguró Cabrera.

La presidenta Diana Atamaint, a través de su cuenta de Twitter señaló que aún no ha sido notificada por la Fiscalía sobre el inicio de la investigación. Sin embargo, dice, espero que todas la denuncias, como ésta , que son de tinte político sean resueltas con celeridad.

A esto se suma un acto urgente ante la fiscalía que fue presentado el 17 de junio por la legisladora Jeanine Cruz, para que se investigue un posible sistema de corrupción en la Asamblea.

El próximo 4 de septiembre la Fiscalía convocó a Fausto Lupera a reconocer su firma en la denuncia y receptar su versión, además el ministerio público pidió al CNE que envíe toda la documentación sobre el proceso de inscripción del movimiento AMIGO.

Atamaint enfrenta también otra denuncia, interpuesta por Lupera, por el presunto delito de delincuencia organizada y fraude procesal y una investigación por tráfico de influencias. (I)