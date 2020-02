Villamar denuncia que Poma violó la condición de libertad de su pena

El asambleísta independiente Fabricio Villamar presentó este miércoles 26 de febrero del 2020 un denuncia en la Procuraduría General del Estado (PGE) contra el legislador Yofre Poma, de la Revolución Ciudadana.

Poma fue condenado a un año cuatro meses de prisión en 2019 por el delito de paralización de servicio público en uno de los pozos petroleros en Sucumbíos, durante el paro nacional de octubre.

Según Villamar, el legislador Poma no acató una de las disposiciones que dispuso el juez al momento de concederle la suspensión condicional de la pena privativa de libertad, pues el jueves pasado, junto a sus compañeros de bancada, forzó la entrada a la Asamblea y a la Comisión de Relaciones Internacionales.

“La suspensión condicional de la pena contra Poma implica su imposibilidad para participar en actos de protestas denominados 'No más perseguidos políticos', por lo tanto se incumplió la condición según la cual se le permite cumplir su pena en libertad”.

Villmar indicó que el hecho se informó al procurador general del Estado, Íñigo Salvador. Explicó que para este caso Petroecuador y Fiscalía deberán impulsar la causa, en los próximos días, para definir si Poma retorna o no al Parlamento. (I)

#ATENCIÓN: He puesto en conocimiento de la PGE que el as. suspendido Yofre Poma no ha acatado una de las condiciones que el Juez dispuso al momento de concederle la suspensión condicional de la pena privativa de libertad que venía cumpliendo por los ilícitos cometidos en octubre pic.twitter.com/kjGPgaKrwJ