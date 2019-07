Vicepresidente señala que reformas laborales no precarizarán el empleo

Competitividad, empleo y el rechazo al consumo de drogas fueron los ejes que marcaron el II Foro Nacional de Juventudes, un diálogo entre el vicepresidente Otto Sonnenholzner y jóvenes en Guayaquil, como parte del Acuerdo Nacional para el desarrollo del país.

El Segundo Mandatario citó los cambios en materia laboral y enfatizó que "no se trata de precarizar sino de generar las condiciones para el empleo, tenemos que ser creativos y ver dónde producir oportunidades para quienes no la tienen". Recalcó además que el evento es para escuchar propuestas y buenas ideas, no pedidos pues no van a utilizar a los jóvenes como una herramienta proselitista o partidista, para que exista un verdadero desarrollo en el país.

En relación al tema de adicciones, Sonnenholzner instó al buen uso del tiempo libre y declaró que es partidario de la revisión de la actual tabla de drogas.

Durante el encuentro se refirió a la lucha en contra de la minería ilegal y enfatizó que los desalojos se producen en el marco de la actualización de la política minera del país. Calificó como un tema grave al que se está enfrentando.

"La mayoría son ciudadanos extranjeros y todos son bienvenidos siempre que vengan hacer actividades legales", apuntó.

El evento continuará el jueves 11 de julio en el Instituto Tecnológico Bolivariano.(I)