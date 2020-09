Vicepresidenta María Alejandra Muñoz participó en conferencia de lucha contra la corrupción

La tarde de este miércoles 9 de septiembre, la vicepresidenta de Ecuador, María Alejandra Muñoz, participó de la conferencia "¿Qué proponen los organismos internacionales y los Gobiernos de Colombia y Ecuador para combatir la corrupción, con miras a la recuperación de la economía, el trabajo, la agricultura, la industria, el comercio y la educación?".



En la cita virtual participaron además Manuel Enríquez Rosero, embajador de Colombia en Ecuador; Marta Lucía Armijos, vicepresidenta de Colombia; Luis Almagro Lemes, secretario general de la Orgnización de Estados Americanos (OEA); Patricio Alarcón Proaño, presidente de la Cámara de Comercio de Quito.



El evento tuvo como objetivo analizar estrategias para promover la ética e invitar a la sociedad civil a trabajar mancomunadamente en la lucha contra la corrupción como una obligación y compromiso de todos.



La vicepresidenta María Alejandra Muñoz recalcó que no es posible hablar de lucha contra la corrupción si no se atienden las necesidades de quienes están invisibilizados.



“La mejor forma de consolidar la democracia es promover los derechos de la gente; precautelar siempre como base fundamental la independencia de los poderes, la transparencia a través de la libertad de expresión, de una verdadera y efectiva vigilancia ciudadana. La ética se construye desde lo esencial y de las problemáticas esenciales de acceso a oportunidades en nuestros países”, resaltó la segunda mandataria.



En este esfuerzo permanente por construir una cultura transparente es prioritario humanizar al servicio público como un clamor ético, fortalecer y profesionalizar la justica y comprender que la corrupción no tiene un dueño y no tiene un solo actor en la lucha para combatirla. Otro factor clave es fortalecer los mecanismos de apoyo regional.



“Si el enemigo crece nuestros esfuerzos deben, no solamente redoblarse, sino integrarse y juntos regionalmente lo podemos hacer más y mejor. Ya nos hemos demostrado a nosotros mismos que lo podemos hacer”, puntualizó la Vicepresidenta.





En tanto que su par colombiana, Marta Lucía Ramírez, quien lidera una estrategia de lucha contra la corrupción como eje de acción, se refirió a la importancia de la educación desde casa y en valores como factor clave para formar ciudadanías responsables.



“Felicito al pueblo ecuatoriano, felicito a las autoridades del Ecuador, felicito a su Presidente por ese ejemplo de carácter que ha demostrado; pero, sobre todo, a la justicia ecuatoriana por las decisiones que ha tomado. Tenemos todos que cuidar de la democracia de la región”, destacó.

La Vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, durante su intervención en la conferencia. Foto: Vicepresidencia de Colombia.

Esta conferencia virtual, en la que participaron cientos de personas de distintos sectores, forma parte del plan de acción implementado por los estados de Colombia y Ecuador. (I)