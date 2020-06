Veto parcial a la Ley Humanitaria aborda facilidades de pago a la seguridad social

Entre los objetivos planteados por el presidente de la República, Lenín Moreno, con el envío a la Asamblea Nacional del veto parcial al proyecto de Ley de Apoyo Humanitario, está abordado el tema sobre las facilidades de pago a la seguridad social.

Este martes 9 de junio de 2020, Moreno envió al Legislativo su objeción a la normativa que pretende enfrentar el impacto de la emergencia sanitaria por el covid-19.

La parte del veto relacionada a la seguridad social es al artículo 9 de la normativa, que se refiere a facilidades de pago en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

El Ejecutivo plantea que los empleadores que se mantuvieron cerrados o no tuvieron ingresos durante el estado de excepción, que no hayan podido realizar el pago de sus obligaciones con la seguridad social correspondiente a los meses de marzo, abril, mayo y junio del año 2020, puedan hacerlo sin la generación de intereses, multas, ni recargos; así mismo no se generará responsabilidad patronal.

Además, se otorgarán facilidades de pago sin generación de intereses, multas ni recargos a los afiliados comprendidos dentro del régimen especial del seguro voluntario que no hayan cumplido con sus aportaciones en los referidos meses.

El Consejo Directivo del IESS establecerá los mecanismos para la renovación por una ocasión de los convenios de pago que hubieren sido suscritos antes de la vigencia de esta ley.

Este Consejo determinará los valores de afiliación voluntaria que deban pagar los afiliados que deseen optar solamente por una prestación o prestaciones determinadas.

También regulará los mecanismos y facilidades de pago de estas obligaciones basado en los criterios de solvencia y liquidez de los fondos, y temporalidad de la medida. (I)