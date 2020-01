Veto del Ejecutivo al Código de la Democracia elimina circunscripciones

El veto del Ejecutivo al Código de la Democracia enviado a la Asamblea, el viernes pasado, propone la eliminación de las circunscripciones electorales. El Presidente de la República realizó 18 objeciones a las reformas aprobadas por los legisladores.

En la objeción décima primera propone la reforma del artículo 160 sobre la forma de mantener la equidad, paridad, alternancia y secuencia entre hombres y mujeres en la presentación de listas a las dignidades de elección popular.

Además anota la eliminación del segundo inciso del artículo 150 que ordena la elección de dos asambleístas por cada provincia o Distrito Metropolitano y uno más por cada 200 mil habitantes o fracción que supere los 150.000, de acuerdo al último censo nacional de población.

De esta manera, Guayas y Pichincha tienen cuatro circunscripciones mientras que Manabí dos para elegir asambleístas provinciales. Pero este tema lo tiene que tratar el pleno de la Asamblea para ratificar o negar el veto presidencial antes de que la ley entre en vigencia.

No obstante, el jurista Esteban Ron dijo que el Ejecutivo no puede pedir la eliminación del mencionado artículo, pues no fue parte del debate legislativo.

Aseguró que de acuerdo al Artículo 138 de la Constitución, el Presidente puede enviar un texto alternativo al propuesto bajo la condición de que la materia haya sido incluida en el proyecto aprobado en la Asamblea.

Ron adujo que extender un texto alternativo a algo no tratado en el Legislativo “desnaturaliza la función de la objeción y se tornaría en un práctica para sustituir textos legales, sin el contrapeso entre funciones del Estado”.

La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, señaló que en las propuestas de reformas enviadas por el CNE consta la eliminación de las circunscripciones. Por ello -comentó- los asambleístas tendrán la oportunidad de resolver si aprueban o no la sugerencia del Ejecutivo. (I)