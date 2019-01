Venezolanos que ingresen a Ecuador deberán presentar pasado judicial apostillado

El vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, informó a través de una cadena nacional, que desde este lunes 21 de enero los venezolanos que ingresen al país deberán presentar su pasado judicial apostillado.

El segundo mandatario dijo que sin generalizaciones, pero con mano firme se deberá diferenciar entre venezolanos que huyen del gobierno de (Nicolás) Maduro y quienes aprovechan esta situación para delinquir, por lo que refirió:

“Desde hoy y en vista de que el gobierno venezolano separó a su país de la Comunidad Andina, se requerirá para todos los nacionales la presentación del pasado judicial apostillado”, dijo.

El gobierno de Ecuador toma esta decisión a referencia de que este sábado por la noche (19 de enero de 2019), en Ibarra, un ciudadano venezolano asesinó a su pareja con arma blanca delante de la policía y de personas que incluso transmitieron el episodio en vivo a través de las redes sociales.

Ante este hecho, Sonnenholzner refirió que “este fin de semana el país vivió un hecho deleznable que ha llenado de dolor a la sociedad ecuatoriana. Diana fue asesinada en Ibarra por su pareja sentimental y lo más grave: los policías que habían acudido a su llamada no fueron capaces de actuar para salvar su vida”.

Durante la cadena nacional, el Vicepresidente detalló el respaldo y el reconocimiento al trabajo de la Policía Nacional; pero, aclaró que ''la inacción como la del sábado no será aceptada. Quien no sea capaz de defender la vida de una persona cuando tiene la ocasión y la responsabilidad de hacerlo, no merece ser llamado policía”.

También dijo que “a cada policía del país, que cuando usen la fuerza en cumplimiento de su deber y en defensa de la ciudadanía tendrán siempre el respaldo del Gobierno Nacional”

Finalmente, señaló que "repudiamos todas las agresiones contra las niñas y las mujeres, cuenten con todo nuestro esfuerzo para luchar contra este flagelo". (I)