Venezolanos llegan a consulado en Guayaquil en busca de información

Cerca de 100 migrantes venezolanos se congregaron en los bajos del consulado de su país en Guayaquil para poder apostillar, certificar y legalizar documentos para obtener la visa humanitaria que exige el gobierno de Ecuador desde el lunes 26 de agosto de 2019.

Los venezolanos también acuden al sitio para realizar cualquier otro trámite correspondiente y necesario para trabajo o algún asunto particular.

Funcionarios del Gobierno de Venezuela se turnan para explicar en los exteriores del inmueble sobre los requisitos necesarios para acceder a estos servicios y así los solicitantes puedan obtener sus documentos. Los migrantes son organizados en grupos de 5 personas para subir hasta el segundo piso del edificio Professional Center, porque las oficinas quedan muy pequeñas para la demanda.

En el lugar hay tres ventanillas, pero solo una esta habilitada para la atención migratoria y al equipo periodístico del EL TELÉGRAFO no se le permitió fotografiar el sitio. Los trabajadores del lugar justificaron que se necesita la autorización de la Embajada de Venezuela.

Los diplomáticos que estaban en la sede -y que prefirieron no ser identificados- señalaron que varios trabajadores viajaron el lunes a la ciudad de Quito para una capacitación sobre el tema del pedido de visa humanitaria. Los funcionarios en el lugar no dieron entrevistas pues señalaron que no estaban autorizados para hablar.

De acuerdo a los migrantes que esperaban un turno para ser atendidos, el lunes se registró mayor movimiento en la oficina consular.

Richard Amalla tiene 9 meses en Ecuador y señaló que entró legalmente al país; llegó al consulado para revisar que todos "sus papeles estén en regla" y así evitar cualquier inconveniente.

Mientras que Leonardo Belandre lleva 4 años en el país y es residente permanente, el objetivo de su visita era para certificar sus documentos y obtener una licencia de conducir en Ecuador.

Belandre opinó sobre el plantón dado el lunes en el Puente Internacional Rumichaca. "Es importante, porque todo país debe llevar control de las personas que entran y salen, las personas se tienen que adaptar, ese es el secreto para desarrollar a un país".

Josefina Escalona es una mujer de 65 años que llegó a Ecuador hace 4 meses y acudió al sitio para evitar la desinformación. "Yo vine hasta acá porque las comunidades que están en la ciudad tampoco saben muy bien de los trámites que hay que realizar y ahora espero mi turno para renovar mi pasaporte".

La atención en el consulado es desde las 08:00 hasta las 17:00. (I)