Reunión con Trump dejó "grandes resultados", destaca presidente Moreno

17 años pasaron para que un presidente ecuatoriano esté en la Casa Blanca. Lenín Moreno dejó atrás las malas relaciones del gobierno pasado con Estados Unidos y visitó la tarde este miércoles 12 de febrero al presidente norteamericano Donald Trump.

Como histórico califico el presidente Moreno su diálogo con Trump, en especial tras concretar apoyo en la generación de empleo y la capacitación de docentes y policías.

La lucha contra el narcotráfico fue otro de los puntos tratados en la reunión en el Salón Oval de la Casa Blanca. El último presidente ecuatoriano que visitó el palacio de gobierno estadounidense fue Lucio Gutiérrez, en 2003.

Moreno resaltó además la buena relación que mantienen ambos gobiernos, en contraste a su predecesor, Rafael Correa, quien cortó varios nexos con Estados Unidos.

Tras la visita, Melania Trump, primera dama de Estados Unidos, destacó el viaje de Moreno y su esposa, Rocío González, al país norteamericano. (I)

.@POTUS and I enjoyed our visit with President @Lenin Moreno and First Lady Rocío González de Moreno today at the @WhiteHouse pic.twitter.com/avabHEQqbi