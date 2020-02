Trump, interesado en que se realice un acuerdo comercial entre Ecuador y Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió en la Casa Blanca la tarde de este miércoles 12 de febrero a su par ecuatoriano Lenín Moreno Garcés.

En la visita protocolar, ambos mandatarios tuvieron un breve diálogo con la prensa, en el que se destacó la buena relación bilateral entre los países.

"Es genial estar con el Presidente de Ecuador, es uno de los países más bellos del mundo. Muchas gracias por estar aquí. Este es un tremendo honor. Ecuador posee algunos de los paisajes más bellos del mundo, he escuchado eso por mucho tiempo", expresó Trump en la bienvenida a Moreno y su esposa, Rocío González.

President @realDonaldTrump welcomes the President of Ecuador to the Oval Office! pic.twitter.com/KvZcf4VLE9