“La transparencia fijará el camino en la lucha contra la corrupción”

Nunca se imaginó incursionar en la política. Su candidatura al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) se dio luego de que su vida hiciera un giro de 180 grados. Su hermano, el fotógrafo Paúl Rivas, fue secuestrado y asesinado en la frontera colombiana, y hasta la fecha no se establecen responsables.

Analistas políticos y jurídicos sostienen que el CPCCS no debería existir ¿Cuál es la importancia del llamado Quinto poder?

El CPCCS es un espacio netamente ciudadano. Es la voz y la representación del pueblo ecuatoriano. La ciudadanía, como tal, nunca ha tenido una participación activa en los diferentes estamentos del Estado y este es el sitio para ello.

Una de las atribuciones del CPCCS es designar al defensor del pueblo, el procurador, contralor... ¿Cómo garantizar la transparencia en estos nombramientos?

Hace 10, 15 años la Asamblea elegía a los funcionarios ¿Qué pasaba? las componendas entre los partidos políticos favorecían a uno u otro candidato. ¿Queremos volver a lo mismo? ¿Que no saquemos las ternas de la ciudadanía? Mejor gente que no tenga pasado político, que no le deba nada a nadie. Los procesos deben ser transparentes.

¿Puede el nuevo CPCCS revisar lo hecho por el transitorio?

La consulta popular de 2018 dio unos aspectos extraordinarios para que el Transitorio ejerza sus funciones, por ello el nuevo Consejo no podría evaluar. No podemos empezar desde cero, pero eso no quiere decir que no se revise los procesos realizados.

Si es elegido y los otros consejeros no tienen su misma visión, ¿cómo actuaría?

Si algún consejero llega con un interés marcado para favorecer a alguien políticamente hay que sacarlo a la luz, hacerlo público. Al empezar a transparentar las cosas se inicia un proceso de eliminación de la corrupción que está galopante en nuestro país. Si llego a ser consejero empezaré una verdadera lucha contra la corrupción.

¿Cómo hacerle frente a la corrupción?

La normativa legal tiene que ser fuerte para que una persona que quiera estar en actos deshonestos lo piense dos veces. (I)