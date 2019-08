Los trámites para aplicar a la visa se iniciaron

Desde el amanecer cientos de venezolanos se concentran en los alrededores del Servicio Consular, ubicado en el edificio Professional Center, al norte de Guayaquil. Este martes 27 de agosto de 2019, unos 100 madrugaron con la esperanza de agilizar el trámite y cumplir los requisitos para obtener su visado.

El papeleo no es sencillo. Para sacar ese documento, ellos primero deben apostillar su certificado de antecedentes penales, renovar los pasaportes o legalizar las partidas de nacimiento en caso de que tuvieran hijos menores de edad.

Muchos llegaron al Servicio Consular sin conocer los requisitos que necesitan para conseguir ese documento de permanencia en el país.

Una de ellas fue Josefina Escalona, de 65 años, quien primero fue al Ministerio de Relaciones Exteriores sin éxito. “Fui con mi pasaporte vencido porque en los anuncios dijeron que sí podía aplicar (para la visa), pero me explicaron que primero debía renovarlo. Por eso estoy aquí, porque no puedo hacer nada si está caducado y no tengo los otros documentos”.

Lo mismo le ocurrió a Karelys Ortiz, quien tiene cuatro meses en Ecuador. Ella desea aplicar a la visa, pero primero debía apostillar su pasado judicial.

La Cancillería ecuatoriana aseguró que se aceptarán pasaportes hasta cinco años después de la fecha de caducidad de los mismos. Esta exigencia también aplicará para los menores de edad. Asimismo, anunció que se exigirá un certificado de antecedentes penales apostillado, legalizado o validado por las autoridades venezolanas.

Por último, se explicó que la visa tendrá una vigencia de dos años y será gratis. El formulario tendrá un valor de 50 dólares. Pero los potenciales beneficiados no conocen esos requisitos y ese ha sido el principal problema en los primeros días de la vigencia de esta medida.

En la sede del Servicio Consular en Guayaquil hay hermetismo. Los migrantes son organizados en grupos de cinco personas, quienes deben subir juntos hasta las oficinas del segundo piso. Mientras tanto, el resto espera en las calles porque el espacio es pequeño para la demanda de interesados en los documentos.

En los exteriores de la representación diplomática existen tres ventanillas, pero solo una está atendiendo. Ingresar al interior de las oficinas no es permitido.

Los trabajadores del Servicio Consular -que prefirieron no ser identificados- señalaron que se está cumpliendo con el trámite para ayudar a sus conciudadanos. Según ellos, algunos funcionarios viajaron a Quito para recibir capacitación sobre el trámite de la visa humanitaria impuesta por el Gobierno desde el 26 de agosto de 2019.

Mientras tanto, en las oficinas del Gobierno Zonal, donde funciona la Coordinación Zonal del Ministerio de Relaciones Exteriores, no se registraron aglomeraciones.

Los extranjeros que acudían eran asesorados por otros que ya habían preguntado por los documentos. Elia Campos, quien lleva dos meses en el país, acudió hasta la oficina de Cancillería para informarse y aplicar para la visa humanitaria. Una vez que fue asesorada por otros compatriotas, decidió ir al consulado para cumplir con los requisitos.

Otra alternativa que tienen los venezolanos que desean legalizar su estadía en Ecuador es aplicar a la regularización, que beneficiará solo a ciudadanos de esa nacionalidad, a través de una visa de residencia temporal.

A esta medida podrán aplicar los venezolanos que no hayan violado las leyes en Ecuador y que hayan ingresado por pasos regulares hasta el 26 de julio de 2019.

Esta amnistía aún no se inicia. Según el Ministerio de Relaciones Exteriores, la legalización de los venezolanos empezará a implementarse desde octubre próximo. (I)