Topic realizó la entrega de $ 13,5 millones a Inmobiliar

Tomislav Topic, propietario de la empresa Telconet y procesado por el supuesto delito de lavado de activos, ejecutó el pago de los $ 13,5 millones a Inmobiliar, tal como se había establecido acordado con la Presidencia de la República.

El empresario entregó doce certificados de depósitos que suman $ 12,5 millones en una tercera audiencia en Guayaquil. Hace dos semanas ya había consignado a Inmobiliar $ 1'000.000.

El presidente de la República, Lenín Moreno dijo que estos fondos se destinarán para el pago de jubilaciones y atención social.

El dinero correspondería a supuestas transferencias ilícitas efectuadas por la empresa Glory International a Telconet por la construcción del cable submarino de transmisión de datos. La Fiscalía General del Estado sostiene que tal monto se constituye en la evidencia de un supuesto ilícito.

Por otra parte, Jorge Zavala Egas, abogado de Topic, manifestó que al no aceptar el Gobierno el pago programado propuesto por la defensa, "nos ajustamos a los que ellos querían, y se cumplió el acuerdo". No obstante, precisó que si durante el proceso judicial no se determina que las transferencias fueron ilícitas, el dinero debería ser devuelto a su cliente.

Zavala aseguró que la asistencia penal China confirmó el lunes 18 de marzo de 2019 que "los activos de Glory (International) eran lícitos cuando llegaron a Topic, y ya no hay sentido de seguir preocupándose por eso". (I)