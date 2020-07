Terna deberá cumplir varios requisitos, explica constitucionalista

El vicepresidente Otto Sonnenholzner deberá presentar su renuncia formal ante la Asamblea Nacional, que es la que conocerá su dimisión y deberá aprobarla con mayoría absoluta (la mitad+1 del cuerpo legislativo).

Para el abogado constitucionalista Rafael Oyarte, la Ley de la Función Legislativa no regula mayormente este trámite a diferencia de otras naciones. "No exige que la renuncia sea escrita y con firma autógrafa. Solo indica que se presenta la renuncia y se entiende que podría ser hasta verbal", explicó en una entrevista con Ecuador TV.

Y una vez que se acepte la renuncia, el presidente Lenín Moreno enviará una terna a la Asamblea para cubrir durante lo que reste del periodo, la función vicepresidencial.

Oyarte explica que los tres nombres deberán cumplir varios requisitos: ser ecuatorianos por nacimiento, deberán tener 35 años al momento de la presentación de la terna, estar en goce de los derechos políticos y no incurrir en ninguna de las inhabilitaciones establecidas en la Constitución: no haber sido condenado por delitos de peculado, concusión y enriquecimiento ilícito; no estar ejerciendo otro cargo público, salvo que haya renunciado con anterioridad.

Según el experto, de esa terna la Asamblea tiene que escoger a cualquier nombre. No hay un plazo para ello. "Hasta la Constitución de 1998, producida la vacante, el Presidente tenía 20 días para la revisión de ternas, sino la remitía la Asamblea podía escoger al reemplazo (...) si no se escogía en 30 días al primero de la terna. Esas normas ya no existen", apuntó.

Oyarte explicó que el cargo vicepresidencial en Ecuador es básicamente la de un ministro sin cartera, porque la única función constitucional que tiene el vicepresidente es reemplazar al presidente en caso de ausencia temporal o definitiva y cumplir las funciones que le asigna.

Respecto a una posible candidatura de Sonnenholzner a la Presidencia, el experto indicó que primero es la renuncia y "ya veremos cuál será la tienda política por la que presentará la candidatura".

Oyarte indicó que ahora la política se maneja con un halo de misterio, como el caso de un Jaime Nebot que lleva años implicando una posible candidatura y finalmente dijo que no. Pero también hay una ausencia de régimen de partidos políticos, por lo que los movimientos van a acomodar cuáles serán buenos candidatos.

Para el constitucionalista, Sonnenholzner no es un outsider, puesto que ha ejercido un cargo como el de vicepresidente, pero que cuando sea candidato "le van a cargar con el desgaste del poder".

"Le van a decir que ha utilizado la vicepresidencia y la pandemia para efectos de posicionar su imagen electoral, le van a achacar errores de la vicepresidencia. Pero él también podría aprovechar la experiencia que le ha dado ejercer el poder", finalizó. (I)