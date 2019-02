Hay 395.588 personas con discapacidad empadronadas para las elecciones seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana del próximo 24 de marzo. Esta cifra supera a las tres elecciones pasadas en 21.179 personas, según el CNE.

Aunque su sufragio es opcional, el Consejo Nacional Electoral (CNE) facilitará que cumpla con este derecho con el programa “Voto en casa”, que se realizará el 22 de marzo y el día de la votación.

El martes 26 de febrero, el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades (Conadis) y el gremio de taxistas de Ecuador firmaron un convenio para trasladar, de manera gratuita, a estas personas en la jornada.

Los autos tendrán el distintivo “Tienen derecho a votar” y un salvoconducto para ingresar a las calles principales de los recintos. Solo en Quito habrá 16.000 taxis en la campaña, que se replicará en el país.

Además, los conductores seleccionados vestirán una camiseta blanca y una gorra con el logo de la campaña. Ninguno podrá llevar o hacer campaña por algún partido.

Para acceder al servicio, las personas con discapacidad pueden inscribirse hasta el 15 de marzo. Para eso deberán llamar al call center (02-401-9102) entre las 08:00 y 17:00 de lunes a domingo. También se pueden registrar en la web del Conadis.

Según este organismo, en la consulta popular del 4 de febrero de 2018, 1.800 personas con discapacidad accedieron a ese servicio.

Xavier Torres, presidente del Conadis, recordó que la campaña cumple 14 años y no tiene tintes políticos. Además, aclaró que los taxistas serán capacitados en temas de discapacidad.

Steve Beltrán, subdirector nacional de la Policía Comunitaria, informó que un gendarme también acompañará a la persona con discapacidad. Para ello, es necesario que el beneficiario tenga únicamente el carné del Conadis y sus documentos personales.

El convenio fue bien recibido por los beneficiarios. Una de ellas es Blanca Gaibor, quien se moviliza en una silla de ruedas y votará en Chillogallo. “He usado varias veces este servicio. Incluso, algunos de los recintos fueron adecuados para nosotros”.

En cambio, Gonzalo Narváez, quien tiene una movilidad reducida de 60%, resaltó que ese día se trasladará desde el sector El Inca hasta el centro de Quito. Él pedirá la ayuda de un policía, pues su familia no lo podrá acompañar. “El CNE ha mejorado su trabajo en favor de las personas con discapacidad”. (I)

-------------------------

Sistema informático estará bajo monitoreo

La Comisión por la Transparencia, conformada por cinco catedráticos informáticos, se encargará de monitorear el sistema de computación para las elecciones del 24 de marzo.

Según el instructivo, aprobado el pasado 20 de febrero por el pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE), la comisión deberá emitir informes preliminares antes y después de los comicios.

Luis Mafla, uno de los integrantes, indicó que entregarán al organismo electoral un informe final de observaciones, conclusiones y recomendaciones sobre el funcionamiento del sistema informático el día de las elecciones.

Diana Atamaint, presidenta del CNE, dijo que se conformó la comisión para demostrar la transparencia del proceso y que los resultados proclamados luego de las elecciones son el reflejo de la decisión popular en las urnas.

Al respecto, Mafla aclaró que una de sus tareas es convencer de los resultados a los perdedores de los comicios. “Nuestra tarea es identificar elementos que puedan generar desconfianza en la ciudadanía y así lograr mayor transparencia y confianza en los resultados”. (I)

-------------------------

Autoridad insta a que se denuncie la corrupción

Frente a las declaraciones de cuatro candidatos que renunciaron a la campaña electoral por supuestas prácticas “sucias y mañosas”, Jhon Gamboa, director del CNE en Guayas, señaló que “quienes reclaman tienen problemas en sus organizaciones políticas.

“Hay candidatos que han solicitado información para saber cuándo les acreditarán los fondos partidarios o promocionales; pero eso se gasta a través de los medios de comunicación”, dijo.

Gamboa aclara que la ley no contempla ningún traspaso de dinero a las organizaciones políticas y el pago se da luego de la auditoría de control de gasto electoral, directamente con la empresa de comunicación.

“Si los dirigentes políticos o los responsables del manejo económico de la organización reciben alguna comisión se debe investigar, pero no ha habido una denuncia formal del tema”.

El director provincial recalca que dos de los cuatro candidatos rechazaron su publicidad; los otros dos están incómodos y quieren un justificativo de por qué se designó a tal o cual medio de comunicación.

“Si no lo usa, no se gasta, no existe la figura de la renuncia y que no se va a usar el recurso”. El funcionario instó a los ciudadanos a denunciar en caso de detectar irregularidades. (I)