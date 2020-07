Sonnenholzner alistará camino hacia una posible candidatura presidencial

El vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, mencionó este jueves 2 de julio que en los próximos días comenzará a trabajar su camino hacia una posible candidatura presidencial para las elecciones de 2021.

Indicó que trabajará para buscar ese camino que una al país, no por ideologías, sino por objetivos, "porque la labor que he hecho desde la Vicepresidencia lo haría también en función de un camino electoral en donde no necesariamente sea yo quien participe".

"Insisto, no se trata de las personas, se trata de los objetivos, y ese camino voy a empezarlo a trabajar en los próximos días para que el Ecuador pueda tener una opción lejos del autoritarismo, lejos de la corrupción, lejos de la prepotencia, lejos de tantas cosas que nos han hecho tanto daño", enfatizó el Segundo Mandatario.

A finales de abril, a través de cadena nacional y ante las especulaciones de varios sectores sociales del país que lo daban como el candidato del Gobierno para los comicios de 2021, Sonnenholzner recalcó que no es, ni será candidato a ninguna dignidad.

"No soy candidato a nada, no pertenezco a ningún partido político (…) no soy un político y creo que nunca lo seré”, subrayó el Vicepresidente. (I)