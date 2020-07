Exvicepresidente Sonnenholzner padece de hepatitis A

El exvicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, adolece de hepatitis A, según lo anunció el lunes 20 de julio de 2020.

Sonnenholzner aseguró que mantiene reposo desde hace una semana y deberá continuar así por diez días más. El martes 21 de julio se realizará exámenes para evaluar su recuperación.

El político, quien abandonó la Vicepresidencia de la República el pasado 7 de julio, declaró que por el momento se ha bloqueado su planificación en pos de una unidad que permita "evitar la dispersión del voto".

En relación al proceso electoral de 2021, añadió que el tiempo no lo favorece debido a que el 9 de agosto inician las elecciones internas de todas las organizaciones políticas para definir las postulaciones. No obstante, no negó ni afirmó si iba a postular su precandidatura a Carondelet.

Sonnenholzner abandonó su cargo tras desempeñarse durante 19 meses.

La Asamblea Nacional aceptó su dimisión y eligió el viernes 17 de julio a María Alejandra Muñoz como su sucesora, la cuarta en tres años y medio de mandato de Lenín Moreno. Muñoz estará al frente de la Vicepresidencia estará hasta mayo de 2021. (I)