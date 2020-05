Sonnenholzner agradeció el trabajo de las FF. AA. en la crisis sanitaria

El Templo de la Patria, en Quito, fue el lugar escogido para realizar la ceremonia militar por la conmemoración de los 198 años de la Batalla del Pichincha. También se recordó el Día Clásico de las Fuerzas Armadas.

El distanciamiento social como medida de prevención para evitar la propagación de contagio del virus SARS-CoV-2 (covid-19) y el uso de mascarillas, que contrastó con la formalidad de la vestimenta, marcaron esta jornada cívica.

Al acto concurrieron, además del vicepresidente Otto Sonnenholzner, el ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín; el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Luis Lara Jaramillo.

Además, la ministra de Gobierno, María Paula Romo; el secretario general de la Presidencia, Juan Sebastián Roldán, entre otras autoridades.

Durante su intervención el vicepresidente Otto Sonnenholzner pidió un minuto de silencio por todos los policías, agentes de tránsito, personal de salud, bomberos, ciudadanos y soldados que perdieron su vida durante esta pandemia.

“Como lo hicieron en el Cenepa y en Paquisha, nuestras Fuerzas Armadas han vuelto a demostrar ser ejemplo de valor y profesionalismo, ahora en primera línea de batalla contra este virus durante esta emergencia sanitaria. Incluso en muchos casos sacrificando su propia vida”.

Resaltó el trabajo de las Fuerzas Armadas (FF. AA.), de la cual dijo que su labor ha sido vital para atender a la población, controlar y llegar con ayuda emergente.

“En los recorridos de trabajo que he realizado a lo largo del país durante esta emergencia los he acompañado también en primera línea y he sido testigo del cumplimiento de su misión 24/7”.

Paro de octubre

Asimismo, el segundo mandatario resaltó la labor de los militares durante el paro indígena que se desarrolló de 3 al 13 de octubre de 2019.

“Demostraron su compromiso con la democracia, cuando vivimos momentos de violencia jamás antes vistos e intentos de desestabilización sin precedentes ni límites. Así lo hicieron también en la zona especial de seguridad declarada en Guayas, que logró contener el avance del covid-19”.

Resaltó incluso el compromiso adquirido por ellos en la “durísima tarea del manejo de fallecidos para la que nadie estaba preparado y vivimos esas imágenes propias de conflictos bélicos, que países como el nuestro jamás pensó ni debió vivir”.

Sonnenholzner se dirigió al contraalmirante Oswaldo Jarrín, ministro de Defensa, a quien le agradeció por el trabajo desplegado en Guayaquil, epicentro de la pandemia, y a todo su equipo.

Destacó que el país reconoce la labor de las FF. AA. en la lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado y el trabajo para cuidar las áreas vitales y más sensibles de la nación. “Participaron en el restablecimiento de los oleoductos recuperando la producción petrolera de la que aún depende nuestro país”.

Otras batallas

El segundo mandatario señaló que las batallas que hoy reclaman esfuerzos son varias. “Debemos luchar contra el coronavirus, la corrupción, las noticias falsas, el hambre, la inequidad y los intereses mezquinos de unos pocos que no quieren que el Ecuador abra los ojos, ponga sus manos a trabajar con unión y que con un compromiso salgamos adelante. Ante estos desafíos no podemos bajar la guardia”.

Sostuvo que hoy tres crisis desafían y son la sanitaria, la económica y la social, y “nos comprometen a seguir haciendo lo correcto por encima de lo popular”.

En ese punto dijo que el Gobierno ha tenido que tomar medidas urgentes y necesarias, decisiones difíciles que exigen “el sacrificio de todos nosotros”.

Fustigó que es penoso que el mal de la corrupción “nos ha perseguido por tantos años. Créanme que después de ver de frente a decenas de médicos en hospitales jugándose la vida duele mucho saber hoy que en los mismos hospitales había cuatro o cinco pillos que se enriquecían”.

“A la corrupción ya no se la homenajea ni se la oculta, ahora se la castiga”.

Sostuvo que quien entra en la política debe tener como misión servir y no enriquecerse. No es partidario del despilfarro y eso -indicó- lo demostró desde el primer día de su gestión trasladándose en vuelos comerciales.

“Desde nuestro espacio reactivamos y concluimos decenas de obras, hospitales, escuelas, vías que por años estuvieron abandonadas...”.

Añadió que él no llegó por un cargo ni por honores o por un sueldo. “En el momento en que el cargo de Vicepresidente se convierta en un impedimento para seguir esa ruta, prefiero salir como siempre lo he dicho, igual como entré el 11 de diciembre de 2018, con la frente en alto y de la mano de mi esposa”. (I)