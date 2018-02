Serrano: "Jamás he tenido ningún acuerdo con Pólit"

El presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, se refirió al audio difundido este lunes por el fiscal general Carlos Baca Mancheno, en el que supuestamente conspira con el hoy excontralor Carlos Pólit en contra del titular de la Fiscalía.

"Jamás he tenido ningún acuerdo de carácter político, peor judicial con el señor Pólit", apuntó Serrano en una rueda de prensa convocada para las 17:00, pero que inició con retraso. Recordó que fue él quien planteó el inicio del juicio político como bancada y bloque contra Pólit, "y luego voté a favor de esa censura en dicho juicio político".

"No lanzo la piedra ni escondo la mano. No estoy ni negando ni desconociendo que esa conversación se pudo haber dado hace unos meses", reiteró Serrano, al indicar que la "judicialización del audio es fundamental para que no quede en rumor" y se determine de qué fecha es, circunstancias, propósito de la grabación y quiénes están detrás de "este ilícito".

Serrano admitió que como presidente de la Asamblea conversa permanentemente con ciudadanos, funcionarios y exfuncionarios "que vienen a presentarme denuncias y documentos", pero que "bajo ningún punto de vista establecen ninguna forma que validen las acciones de terceros, y peor de quienes están siendo investigados por la justicia".

Serrano informó que requerirá a la Asamblea la creación de una comisión con los jefes de bancada, para que investigue de manera especial durante 30 días todos los hechos políticos, judiciales y de control relacionados al 30 S del 2010. Dijo que la documentación con respecto a este caso llegó a sus manos en las últimas horas y lo trasladará tanto a la Comisión Ocasional como a la Fiscalía, para que se determine la veracidad de la misma.

Actualización: Alrededor de las 18:15, Serrano entregó en la Fiscalía Provincial de Pichincha dos documentos, de 7 y 366 fojas, respectivamente, con la certificación de que son copia de su original. Estos tienen que ver con el informe de responsabilidad penal que preparó la Contraloría en torno a los gastos reservados y en el que estaría involucrado el Fiscal General de la Nación (caso 30 S). (I)