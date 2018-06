EE.UU. donará a Ecuador $ 1,5 millones para lucha contra la corrupción

El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, recibió al vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, en el Palacio de Carondelet, en Quito, donde sostuvo una reunión para tratar temas de interés bilateral.

Tras la cita, en una declaración conjunta, Pence anunció una donación de su país por $ 1,5 millones a Ecuador para luchar contra la corrupción y reforzar a la sociedad civil.

"El Gobierno de Ecuador ha demostrado fortaleza para erradicar la corrupción. En nuestro país admiramos su trabajo y esfuerzos", destacó el Segundo Mandatario estadounidense.

"Hoy estoy orgulloso de anunciar que Estados Unidos apoyará ese esfuerzo con cerca de 1,5 millones de dólares, para apoyar sus esfuerzos para acabar con la corrupción y reforzar a la sociedad civil en Ecuador", añadió.

Al reiterar que con su visita, EE.UU. aspira a iniciar un nuevo capítulo en las relaciones bilaterales, Pence subrayó que "la libertad fue siempre la base de la amistad entre ambos países y "estamos renovando ese lazo".

Pence aprovechó el momento para expresar sus "sentidas condolencias" por el asesinato de los periodistas ecuatorianos, en abril, en la frontera norte, a manos de un grupo disidente de las FARC al mando de "alias Guacho".

En ese sentido, recalcó que "daremos nuestro apoyo para enfrentar las amenazas de organizaciones delictivas". Anunció también un trabajo conjunto para ganar la lucha contra el narcotráfico.

Moreno calificó el encuentro como "muy productivo" y que abre una "nueva forma de relacionarse" entre las dos naciones. Mencionó coincidencias en temas de economía, comercio, desarrollo, seguridad y migración.

El mandatario ecuatoriano indicó que se acordó ampliar la cooperación para combatir el crimen transnacional en la frontera norte. "Ecuador captura toneladas de narcóticos cada año", apuntó.

Mencionó un acuerdo para facilitar el comercio bilateral y la inversión para generar bienestar y empleo para ambos países.

Reiteró, además, la solicitud ecuatoriana de mejorar el acceso de productos no petroleros al mercado estadounidense con una reducción de aranceles, con miras a celebrar a finales de año un encuentro comercial para impulsar la relación en este nivel.



"Acordamos también eliminar cualquier impedimento que hubiera con miras a convocar para fines de este año a una mesa de diálogo político-bilateral y al Consejo de Comercio e Inversión, clave para el progreso de nuestra relación económica", dijo Moreno.

Respecto a los migrantes ecuatorianos, el diálogo fue sobre la protección de sus derechos. Señaló que en el encuentro expresó la preocupación del Gobierno "por los dos niños ecuatorianos que fueron separados de sus padres".

Situación en Venezuela

Previo a la declaración conjunta, el vicepresidente estadounidense expresó que espera de Ecuador"una colaboración más estrecha" para hacer frente al "colapso de la dictadura venezolana".

"Señor presidente, buscamos trabajar de manera más estrecha mientras nos enfrentamos al colapso de la dictadura venezolana y la depravación", le trasladó Pence a Moreno.

Seguridad

El arribo de Pence al Palacio de Gobierno cambió la movilidad en el centro de Quito. Se desplegó un fuerte operativo de seguridad y hubo cierre de calles.

En Carondelet, el control se hizo entre personal de seguridad de la Presidencia de Ecuador y del Gobierno estadounidense. Además, personal policial y agentes metropolitanos de tránsito custodiaron los perímetros de Carondelet.

Hubo un chequeo minucioso de aparatos electrónicos y de mochilas. Además, dispositivos electrónicos fueron usados para el control de armas. También canes del Ejército se emplearon en el operativo.

Pence es el tercer vicepresidente de EE.UU. que visita Ecuador desde 1958 y ha elegido Quito como segunda parada de su gira latinoamericana, a donde llegó procedente de Brasil. (I)

Freedom is the foundation of the friendship between the United States and Ecuador, and so has it been for nearly 200 years. Today, we renewed our bond, and it’s exciting to think about the progress within our grasp. pic.twitter.com/bYHoj5ZW4o