Los secretos del cuaderno de Pamela M.

Las anotaciones de la exasesora del presidente Correa cambiaron la investigación del caso“Arroz Verde”. El ex vicepresidente Jorge G. no rindió su versión en Fiscalía.

Son nueve páginas escritas de forma muy dispareja. A veces con minísculas, otras con mayúsculas. Con citas para recordalas y mensajes clave. Así Pamela M. registró sus preocupaciones jurídicas, religiosas y de su trabajo con el ex presidente Rafael Correa, en la asesoría de su despacho a Carondelet.

Este diario accedió a las anotaciones de la principal protagonista del caso “Arroz Verde”, donde se indaga las supuestas aportaciones ilegales a las campañas de reelección de Correa y a las seccionales del 2014.

Pamela M. con su puño y letra registró esta historia; pero la primera hoja la dejó en blanco...

Página 3 Anverso

Aquí la ex asesora presidencial escribió sus pensamientos jurídicos. Las diferencia entre el “debe ser” y el “ser”. Anotó “la moralidad no significa (implica) su juridicidad”. Pamela M. es doctora en Jurisprudencia. Ella ganó el concurso para llegar a la Corte Constitucional con una calificación perfecta y fue vicepresidenta del organismo durante el régimen de Correa.

Página 4 Reverso

Sus anotaciones son sobre Habermas (Jürgen) Alexy (Robert) y Ferrajoli (Luigi). Los tres son catedráticos europeos reconocidos por sus aportes al Derecho moderno y Ciencias Sociales.



Página 5 anverso

Escribió una alerta para no olvidar hacer un cuadro sobre las audiencias con ciudadanos. Ese era una de sus labores en la Presidencia atender las peticiones llegadas a las autoridades, entre ellas al ex mandatario Rafael Correa.



Página 6 Reverso

Escribió la oración “Alma de Cristo”, usada en el rezo del “Santo Rosario”, que unirá a sus amigos de la iglesia.

Página 7 Anverso

Parece preocupada por su trabajo en la asesoría de Rafael Correa. Anotó: “Necesito reporte individual de cada atención ciudadana”

“1 #oficio del despacho presidencial”.

“2 Verlo por Quipux (sistema de comunicación del Gobierno) o en físico”

Luego apuntó otro cuatro pasos que para atender los pedidos que llegaban al entonces Jefe de Estado.

Página 8 reverso

Pamela M. se muestra preocupada por su equipo de trabajo. “No olvidar. Pedir a Laurita hacer una lista de cumpleaños del equipo (los encuentro medio cabezones con tanto trabajo), podemos reunirnos mensualmente para celebrar cumpleaños”.

Página 9 Anverso

Es la primera anotación donde coloca las siglas SP (la Fiscalía sospecha que es Señor Presidente). “Me han señalado fecha de despacho con S.P; preparar”:

-”cuadro de atención ciudadana en temas de salud, laboral, ayuda humanitaria, educación”

-”reportar por: género, edad, ciudad y provincia”.

-”Mencionar nivel de respuesta de instituciones pertinentes”.

“Sólo tengo 10 minutos¡¡¡”



Página 10 reverso

Aquí aparece la primera anotación que supuestamente se vincula con el sistema para ocultar las aportaciones a las campañas de Alianza PAIS.

“Despacho con SP

“1 Pide más celeridad en atención ciudadana¡¡¡

“2 Autoriza, dentro de lo prudent, presionar a responsables sobre los requerimientos ciudadanos”.

“3 Da nueva instrucción”.

“Tiene “dudas” sobre reporte de gastos presentado por R. Patiño en último proceso electoral. Dispone registrar los gastos electorales de A. P. para “contrastar”.

Página 11

Escribió las supuestas directrices del vicepresidente, en ese entonces Jorge Glas.

“V.P. entregará información a ser registrada sobre los gastos de campaña de A.P”.

“A.P. Nacional: Galo Mora (dice que enviará a Paulina Proaño) luego Rolando Carrera. (Ambos fueron los responsables del manejo económico en el año 2013).

“A.P Guayas: María Duarte (enviará a “Pepe” y/o a Jamil Massuh)”.

“Viviana Bonilla enviará a su “jefe de campaña” Christian Viteri y/o Gustavo Bucaram” (Viteri aseguró que nunca recibió dinero de Pamela M.).

“Alexis Mera enviará a uno de sus asesores”.

Página 12

Detalló su preocupación por la visita del entonces secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera. Ella cree que es una trampa.

“VP dispone registrar gastos de campaña que me darán Vinicio Alvarado, Alexis Mera, Galo Mora, Viviana Bonilla, María Duarte y el corcho Cordero”.

“Hoy vino a mi despacho el propio Alexis Mera, todo el edificio La Unión se sorprendió de su presencia¡¡ Me pide $ (??). Será una trampa de este señor?”.

“He pedido despacho con SP para contarle de este pedido a Alexis”.

“SP dispone hablar con VP sobre pedido del doctor Mera, está “autorizado” pero VP debe decirme qué hacer”.

“VP dispone recibir un sobre y entregar DE INMEDIATO a Alexis Mera. ENTREGADO¡”.

Página 13

La exasesora de Rafael Correa registró la entrega de dinero para los gastos de campaña de Viviana Bonilla a la alcaldía de Guayaquil. La actual asambleísta negó que haya recibido esas contribuciones. Son 38 cifras por más de $ 944 mil.

Página 14

Se lee: “VP dispone registrar los siguientes gastos de campaña, indicados por Vinicio Alvarado”. En resumen son 13 cifras que van desde $ 352 a $ 66.000. Y escribió: “También registrar un valor de $ 60.000 por unas encuestas del Corcho Cordero”.

Página 15

El relato continúa y aparece el ejecutivo de Odebrecht Gerardo de Souza:

“VP me dispone recibir sobre del Ing. Pedro Verduga y entregar de INMEDIATO a María Duarte, esto en Guayaquil ENTREGADO A JAMIL MASSUH EN NOMBRE DE MARÍA DUARTE.

“Recibo disposición de entregar sendos sobres del Ing. de Souza a Galo Mora. Estos sobres deben ser recibidos de INMEDIATO pues la “campaña apremia”.

“TODOS LOS SOBRES RECIBIDOS FUERON ENTREGADOS A ALIANZA PAIS (GALO MORA) EN MANOS DE PAULINA PROAÑO Y LUEGO A ROLANDO CARRERA)”.

“Llegan nuevos sobres del Ing. de Souza, son para Viviana Bonilla según se me instruye, entrego a su “jefe de campaña” Christian Viteri y el otro sobre para ello a Gustavo Bucaram”.

Página 16

Se puede leer el nombre del diputado del PSC ya fallecido José Alvear Icaza. Él apareció en caso Odebrecht que sentenció a Jorge Glas.

“Recibo “visita” del Dr. José Alvear Icaza, empieza a hablarme de temas delicados. Al darse cuenta que no sé de qué rayos me hablaba, me dice: “ay mijita” me equivoqué. Voy a pedir “URGENTE despacho con SP, me he quedado asustada”.

“También le sugerí a los de AP tengan en cuenta el TECHO permitido de los aportes, pues el CNE fija un techo por dignidad”.

OJO: pedir DESPACHO UR ¡CON EL SP¡¡”.

Luego escribió: “Informé a SP de esa conversación incómoda con el Dr. José Alvear, me dijo: Tranquila, ha de ser un mal entendido”. Además se lee: “De manera casi inmediata, me llaman de la VP, al cruzar me dicen que ya no es necesario que siga registrando”.

Página 17

Se puede leer: “Los gastos de campaña y que no me enviarán más sobres para entregar. Que yo entregue todos mis registros a Alianza PAIS. Les digo que lo que tengo registrado son los rubros de las facturas, por los gastos de campaña de VB, lo que consta es facturas sí, el resto NO¡, pues sobre que llegaba era entregado (ilegible) y de inmediato, salvo lo que recibió Christian Viteri y Gustavo Bucaram por Viviana Bonilla, ya que ellos pidieron contar el contenido. Hoy mismo entrego detalle a A.P.”.

Es la última página en manos de la Fiscalía. Los abogados de los implicados aseguran que no tiene validez, pues no incluye fechas ni otras referencias. (I)