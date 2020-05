Sátira y fake news hay que diferenciarlas

Para la detección de noticias falsas también es necesario distinguir los sitios web de noticias satíricas. La gente que dirige estos sitios (El Mercio, El Mercioco, El Borrégrafo) sabe decir la suficiente “dosis de verdad” para engañar al lector, al menos por un momento, y hacerlo reír o reírse de él. “Una noticia falsa toca los límites de la realidad, pero no demasiado”. Además, también ofusca, ya que estos sitios satíricos tratan de revelar “nuestras inseguridades y preocupaciones”. Ese el es objetivo de una noticia falsa: tomar las inquietudes y opiniones de la gente en un momento coyuntural, y burlarse. Una fake news suele ser atractiva cuando ayuda a odiar a quienes se quiere odiar. Es entonces cuando surge la duda y ante ello es preciso confirmar noticias de última hora, o de historias poco creíbles, especialmente si proviene de una fuente desconocida o redes sociales. El desarrollo de la noticia se ejecuta con el afán de los medios de comunicación de obtener noticias de última hora, y esto hace que, a veces, las primeras historias no sean siempre las más precisas. Además, este documento establece que hay que diferenciar entre los portales de contenido satírico, como por ejemplo El Borrégrafo, que puede ser asumido como cierto por parte de los lectores desprevenidos; y los portales de internet montados para engañar a los incautos con el propósito de difamar a alguien o provocar efectos artificiales en los mercados de valores. De allí también surgen las recomendaciones en el ámbito personal y para ello varios profesionales de la comunicación trabajan sobre el tratamiento de la información en entornos virtuales; es el caso de Christian Espinosa, catedrático y periodista, que plantea algunas recomendaciones: Al momento de publicar contenidos es necesario reflexionar antes de publicarlos, siendo que este tema no es de inteligencia sino de actitud crítica. Así, las personas más reflexivas son más capaces de diferenciar entre noticias reales y falsas, independientemente de si el titular está de acuerdo o no a su tendencia política. Es importante revisar documentos e informes que nos permitan identificar las noticias falsas y establecer estrategias para evitar la reproducción de noticias falsas. Hay que utilizar herramientas tecnológicas, como las incluidas en WhatsApp, Google o Facebook. Y hay que dudar de cualquier contenido que aparezca como “reenviado” hasta que pueda ser verificado. Al momento de trabajo con redes sociales recomienda decirle no a la #infodemia (epidemia de la desinformación declarada por la OMS). (O)