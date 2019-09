Santiago Cuesta renuncia a su cargo como consejero de Gobierno

El consejero de Gobierno, Santiago Cuesta Caputi, presentó al presidente de la República, Lenín Moreno, su renuncia al cargo.

El anuncio lo efectuó la noche del lunes 9 de septiembre. El funcionario le confirmó personalmente a este Diario la noticia. Además, a las 22:22 publicó en su cuenta de Twitter oficial (@SCC1705) que “ha sido un privilegio y un honor haber podido trabajar con un gran ser humano y amigo. A mis detractores les digo adiós”.

Sobre las razones para tomar esta decisión, Cuesta señaló a EL TELÉGRAFO que "estoy agotado y tanto enfrentamiento afecta a mi familia, en especial a mis padres de 91 y 87 años, los cuales no merecen sufrir por tener a su hijo en ese puesto".

Dijo además que "renuncio a un puesto, no a mi amistad de más de 30 años con mi amigo Lenín quien seguirá siendo mi amigo después de ser Presidente".

Finalmente, puntualizó que no será reemplazado en su cargo. "Lo mío no era una cartera operativa, era un amigo aconsejando a otro que por.destino de la vida es el Presidente".

Cuesta se unió al equipo presidencial el 23 de mayo de 2018, cuando el Ejecutivo, a través del Decreto Ejecutivo Nº 417, creó la Consejería de Gobierno para el mejoramiento de la eficiencia y optimización del Estado.

En el mismo documento, el presidente Lenín Moreno designó a Santiago Cuesta Caputi como encargado de esta nueva consejería, con rango de ministro.

Este organismo tiene las siguientes atribuciones: a) Asesorar en la optimización estratégica del Estado al Presidente. b) Hacer seguimiento del cumplimiento del programa de austeridad fiscal del Gobierno Nacional. c) Recomendar acciones para mejorar la eficiencia del Estado y la reducción de trámites.

Santiago Cuesta Caputi era el principal de la empresa CMS-Encuestadora. (I)