Cancillería emite recomendaciones para ecuatorianos que viajen a México

Evelyn Contreras, de 28 años, viajó con su novio el 20 de noviembre del 2019 a Cancún, aprovechando que los ecuatorianos pueden ingresar sin visa a México. La guayaquileña califica de "muy buena" su experiencia, aunque reconoce que las autoridades migratorias de ese país son muy estrictas y "algo toscas al tratar a los extranjeros".

"Hacen muchas preguntas y si usted se queda en una, para ellos ya es sospechoso", comenta la joven. Indica que la entrevista con el agente migratorio dura alrededor de 10 minutos y lo que demora es la revisión. "Es mucha la demanda de extranjeros, le hacen sacar prenda por prenda, imagine la cantidad de tiempo que toma revisar a cada uno".

Pero Evelyn es uno de los casos que han logrado pasar con éxito el filtro migratorio para ingresar a territorio azteca. No obstante, hay casos de ecuatorianos que han denunciado trabas, maltratos y finalmente el impedimento de ingresar a México.

El martes se conoció el caso del cantante ecuatoriano Ricardo Pita, a quien se le impidió el ingreso pese a haber sido invitado a participar en el Festival Internacional de Trova de Yucatán. El músico denunció que le condujeron "a un cuarto de 70 metros en donde fue cuestionado sobre su visita por alrededor de 30 horas, sin concederle el derecho a tomar contacto con el Consulado ni ser informado a cabalidad sobre la razón del rechazo".

#TelediarioEC | #Ecuador presentó un reclamo formal a las autoridades mexicanas, tras la denuncia pública de malos tratos en el aeropuerto de la ciudad de México, al cantante ecuatoriano @ricardopita1979, tras la negación de ingreso a ese país ▼ pic.twitter.com/g9SipqiGBI — Telediario (@TelediarioEC) December 10, 2019

La Cancillería solicitó información y aclaraciones a las autoridades migratorias mexicanas respecto del incidente y llamó a que los procedimientos administrativos de control migratorio que sean necesarios, se realicen en un marco de respeto y consideración a los principios esenciales de justicia y no discriminación que amparan a toda persona en movilidad humana en cualquier parte del mundo".

A raíz de la denuncia de Pita, en las redes sociales muchos ecuatorianos han expresado sus quejas y expuesto sus casos.

Le pasó lo mismo a una persona que viajaba con mis padres. Un señor mexicano le aconsejó que no llegara al DF sino por otra ciudad, porque en migración son malos. A mis padres no les pasó nada porque ellos tienen visa. Y esto siempre ha estado sucediendo en migración de México. — Angelica Macias (@Angelicamacsil) December 10, 2019

Enrique Ponce De León, embajador de Ecuador en México, señaló que ha mantenido frecuentes reuniones con autoridades del

Instituto Nacional de Migración del país norteamericano "para que no ocurran más casos preocupantes como el de Ricardo Pita".



Mientras, la Cancillería de Ecuador emitió algunas recomendaciones a los ciudadanos ecuatorianos que tengan previsto viajar a México para efectuar actividades no remuneradas: turismo, visita a familiares, tránsito hacia otro país, negocios y participación en actividades deportivas y académicas.

En sus recomendaciones, el Ministerio de Relaciones Exteriores recuerda que los ecuatorianos pueden permanecer en territorio mexicano hasta 180 días sin visa. Pero puntualiza que "aunque no requieran visa, el Gobierno de México se reserva el derecho de permitirles o no el ingreso".

Una de las recomendaciones principales es imprimir toda la información de respaldo y llevarla en el equipaje de mano, puesto que las autoridades migratorias podrían solicitarle al extranjero las razones de su viaje a través de documentos. Esto es imprescindible, debido que está prohibido consultar la información en el celular durante la entrevista con el agente migratorio.

Entre los documentos que debe llevar impresos constan:

-Pasaporte con más de seis meses de vigencia

-Forma migratoria debidamente completada, sin tachones (documento que le entregan en el avión)

-Datos del lugar donde va a permanecer temporalmente en México: dirección y teléfonos exactos.

-Pruebas de que ingresa a México en calidad de visitante temporal, sin permiso para realizar actividades remuneradas.

-Demostrar que cuenta con recursos económicos suficientes para la estadía (100 dólares diarios, preferible efectivo o certificado de vigencia de tarjeta de crédito).

-Información clara de la actividad que realizará (conocer nombres de los lugares que va a visitar, itinerario de visitas a esos lugares, boletos internos, reserva de hotel, entre otros).

-En caso de visita a familiares o amigos debe presentar carta de invitación y copia de la tarjeta de residencia del invitante. Este debe demostrar que cuenta con los recursos económicos para la manutención de su invitado (dónde trabaja, remuneración del invitante) y declarar expresamente que cubrirá los gastos de estadía.

-En caso de invitación de instituciones mexicanas, debe presentar carta de invitación en la que conste el nombre y fecha del evento y quien asuma sus gastos de estadía.

-Pruebas de que tiene razones para retornar al Ecuador: certificado de estudios; certificado de trabajo; asistencia legal de negocios y estados de cuenta.

Evelyn Contreras también enfatizó en el asunto de tener todo impreso y a la mano como vouchers, recibos, tarjetas de crédito, etc. Pero especialmente, en la certeza al momento de responder las preguntas de los agentes migratorios. Contó por ejemplo que a un compatriota le preguntaron cuánto de dinero llevaba consigo y este respondió que $900. "Al hacerle contar el dinero salió un total de $938. El agente le apuntó al chico que su pregunta fue clara y lo hizo a un lado. No supe qué pasó con él".

Otra anécdota de Evelyn- que dijo le impactó mucho- fue el interrogatorio a la que fue sometida luego de que los agentes notaran en sus prendas de vestir y maletas de viaje pelos de sus mascotas.

"Me preguntaron por qué tanto pelos. Les respondí que tengo seis gatas y antes de viajar se acostaron sobre mi maleta. Les conté que además soy rescatista de animales. Entonces me pidieron los nombres de mis gatas, tomaron con guantes muestras de los pelos, asumo para verificar que eran de gatos. A mi eso me impactó totalmente. Jamás pensé que los pelos de mi gata iban a ser un boom allá", cuenta ahora la joven entre risas.

Pese a ello Evelyn no se arrepiente del viaje. Recomendó no mostrarse enojado o de mal genio. Ella optó por hacer conversación a los agentes de migración sobre el clima del país, solicitando consejos para disfrutar más de la estadía. "Traté de ser como amigable para que bajen la guardia un poco".

¿Qué pasa si no me permiten ingresar?

Si a criterio de las autoridades migratorias mexicanas no cumple con el "perfil turístico" o tiene alguna "alerta" por contar con antecedentes penales en Ecuador, encuentren inconsistencias en la información, o bien, falta de autenticidad o veracidad de los documentos presentados, usted podrá ser enviado a una segunda revisión. Esto ocurre al interior del mismo aeropuerto donde se realiza el primer control. El tiempo máximo establecido en la Ley para segunda revisión es de 4 horas.

En caso de rechazo o inadmisión, usted será devuelto al Ecuador, a cargo de la aerolínea que lo embarcó y permanecerá en una sala aislada en el aeropuerto hasta la hora del vuelo de regreso, bajo custodia de autoridades mexicanas. No puede recibir visitas ni acceder a sus pertenencias, documentos de viaje o teléfono celular, los cuales les deberán ser devueltos al momento del retorno.

¿Cuáles son los derechos que tengo en el proceso de inadmisión?

-Llamar al consulado del Ecuador para recibir asistencia. Este tiene jurisdicción en Ciudad de México, en los estados de México, Veracruz, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Hidalgo, Tlaxcala, San Luis de Potosí, Guanajuato, Puebla y Querétaro.

Dirección: Calle Tennyson N° 217, entre Av. Homero y Horacio. Colonia Polanco 11560, México D.F.

Números de teléfonos: (005255) 55459504 / 52544665/ 26242310 Ext. 115

Número de teléfono de emergencia (24 horas): +52 155 74265161

- Llamar a un familiar para informarle que se encuentra en situación de inadmisión.

- Recibir alimentos por parte de la aerolínea.

- Recibir asistencia médica en caso de requerirla.

-Recibir un trato respetuoso en todo momento.

-Volver a ingresar a México, una vez que cumpla los requisitos o se retire la alerta.

Dato: Cuando una persona tiene visa para EE.UU., México generalmente le facilita el ingreso. (I)