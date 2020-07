Rafael Correa no podrá ser candidato nacional

La posibilidad de que el expresidente Rafael Correa sea candidato en las elecciones de 2021 se esfuman por la aprobación del Reglamento para la Democracia Interna de las Organizaciones Políticas, que exige la inscripción personal de cada postulante.

De esta manera continúa vigente la norma que obliga a las organizaciones a realizar primarias donde escogen a los candidatos para los próximos comicios en los que se elegirán presidente y vicepresidente de la República, asambleístas provinciales, nacionales y parlamentarios andinos.

Una vez proclamados los candidatos, estos deberán acudir junto al representante legal de la agrupación a la matriz en Quito del Consejo Nacional Electoral (CNE), en el caso de las dignidades nacionales, para firmar su inclusión en el proceso.

Los candidatos a asambleístas provinciales lo podrán hacer en las delegaciones del CNE en cada circunscripción y los postulantes a asambleístas por el exterior en los consulados. Anteriormente, el representante de la organización política acudía al CNE con la lista de candidatos escogidos para registrarlos.

El consejero José Cabrera explicó que por las dificultades de la emergencia sanitaria no podrá estar presente un representante del CNE en cada convención de los diferentes movimientos para que, en unidad de acto, firme el documento de la selección de los candidatos. Por este motivo hay un tiempo de 10 días para acercarse al CNE y registrar su candidatura de manera personal.

Aclaró que el reglamento aprobado no se elaboró para impedir la participación de alguna persona en particular. Por ello en el caso del expresidente Correa puede acercarse a las oficinas del CNE e inscribirse como candidato siempre que haya seguido el procedimiento previo y no tenga los impedimentos señalados en el Código de la Democracia.

El articulo 113 numeral 2 de la Constitución indica que no podrán ser candidatos quienes hayan recibido sentencia condenatoria ejecutoriada por delitos sancionados con reclusión, o por cohecho, enriquecimiento ilícito o peculado.

El expresidente tiene una sentencia a 8 años de cárcel por el caso Sobornos, además de otra orden de prisión preventiva por el caso del secuestro del activista Fernando Balda.

Acutalmente la sentencia de primera instancia por cohecho contra el expresidente no está en firme. “En caso de que el tribunal de apelación que al momento analiza este recurso ratifique la sentencia, le quedarán los recursos horizontales de aclaración y ampliación y el de casación, lo que puede suspender la ejecución de la sentencia” alertó el jurista Esteban Ron.

Por ello, mientras no se encuentre ejecutoriada la sentencia puede presentarse como candidato, pero al aprobarse el reglamento que obliga a los postulantes a acudir personalmente al CNE o a los consulados, la situación puede cambiar al tener dos órdenes de prisión preventiva pendientes.

Por ello si ingresa al territorio ecuatoriano será detenido de inmediato para que cumpla la medida cautelar. Además, de acuerdo al Código de la Democracia que recogió el resultado de la consulta popular de febrero del 2018 sobre la prohibición de reelección del Presidente de la República, no podría postularse a la presidencia pues ya la ejerció en dos ocasiones.

En caso de acudir a un consulado en el exterior, y considerándose este como territorio ecuatoriano, Correa podría ser aprehendido por cualquier persona que se encuentre en el mismo, “conforme lo establece el COIP en el artículo 528 y ser puesto a las órdenes de autoridad competente”, señaló Pedro Jerves, docente de la Universidad Internacional.

Recintos electorales tendrán máximo 500 votantes

El Consejo Nacional Electoral (CNE) avanza con el análisis de la cantidad de ciudadanos permitidos por recinto electoral para las elecciones de 2021. La idea es reducir el número de votantes en un solo sitio para evitar aglomeraciones y posibles contagios.

El consejero José Cabrera comentó que están conversando con prefectos, alcaldes y representantes de las juntas parroquiales para estudiar la habilitación de más espacios que alberguen mesas electorales el día de la votación.

Dijo que revisarán posibles escenarios como coliseos y auditorios, donde se podría armar las mesas electorales con las debidas medidas de bioseguridad recomendadas y que permitan el control militar y policial.

De esta manera se busca que no haya más de 500 personas por recinto electoral, especialmente en las ciudades grandes. (I)