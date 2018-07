El PSC y CREO acentúan sus líneas políticas divergentes

Posturas políticas que son similares, pero recorren caminos paralelos que cada vez se separan como líneas geométricas divergentes.

En esa situación se encuentran los partidos Social Cristiano (PSC) y CREO, que hasta hace pocos años (elecciones presidenciales de 2013) tuvieron una alianza coyuntural, pero que con el tiempo se fue desvaneciendo por las posturas críticas de sus principales dirigentes, Jaime Nebot y Guillermo Lasso.

El último escenario de sus diferencias se evidenció en la aprobación, en la Asamblea Nacional, de la Ley de Fomento Productivo. La norma pasó al Ejecutivo con el visto bueno, entre otras bancadas, del bloque socialcristiano pero CREO optó por la abstención.

El legislador César Rohón (PSC), integrante de la Comisión de Desarrollo Económico, defiende la postura del bloque. Sostiene que la ley tiene muchos incentivos para las nuevas inversiones; por otro lado está la remisión de deudas, sobre todo para los pequeños agricultores, con el Banco de Fomento en liquidación, que les permita reestructurar sus obligaciones sin sobrecargos.

“Estamos a favor de este proyecto, porque Ecuador no tiene salida y debe recurrir a organismos internacionales”, señala.

Sobre las diferencias en la votación con el movimiento CREO, recalca: “somos parecidos pero no iguales, la posición de CREO es de extrema derecha y la posición del PSC es de centroderecha”. Agrega que no se trata de “calentar ningún terreno ni es un cálculo político”, sino que es cuestión de buscar soluciones para el país. La ley no es perfecta pero es buena.

Pero el legislador Fabricio Villamar (CREO) responde. Asegura que su organización no da su respaldo a una ley en la que no se establecen parámetros que impidan al Gobierno sobreendeudarse.

Además rechaza la definición política de CREO, como un movimiento de derecha. “Es un movimiento que agrupa diferentes tendencias, especialmente de centroizquierda de todas las provincias del país y esto no se trata de posturas políticas o de peleas, se busca establecer un orden en lo que se ofreció en campaña”.

Sus principales dirigentes también se refieren a la norma. “En CREO actuamos con sentido de responsabilidad. No podemos permitir que futuras generaciones paguen la irresponsabilidad del mal manejo de la economía que ha tenido Alianza PAIS por 11 años”, escribió en Twitter Guillermo Lasso.

Pero Nebot asegura que este tema no se trata de techos para el endeudamiento. “Se ha dicho que la ley no ha manejado bien el tema de la deuda pública, si ya se ha pasado el 40%, usted cree que por ley mañana se puede decir: que no esté en el 40%, de ser así decretemos la felicidad y todos estaríamos archifelices, lo que hay que hacer es que la deuda sea un instrumento de desarrollo”.

En el camino que ambas tiendas han recorrido desde 2013 hubo solo pocos momentos en que coincidieron, sin que haya significado un acuerdo previo.

Uno de los temas convergentes fue el apoyo a la convocatoria a la consulta popular de febrero de 2018. Sin embargo sus dirigentes optaron por promocionar el Sí, por separado.

Para 2019, ambas tiendas políticas alistan el terreno. Mientras los socialcristianos se concentran en Guayas, CREO opta por buscar cuadros en la Sierra. (I)

Escenario 2019

A 1 año de las seccionales

El m ovimiento CREO busca figuras para la Alcaldía de Quirto y Prefectura de Pichincha. En mayo se anunció a Diego Salgado y el mes pasado a Fabricio Villamar, como eventual precandidato para el Municipio.

El PSC en Guayas

El PSC se concentra más bien en la Costa, sobre todo en Guayas. Cynthia Viteri es la virtual candidata a la Alcaldía de Guayaquil. Carlos Luis Morales admite una posible candidatura a la Prefectura.

CREO en Cuenca

CREO también se mueve en Azuay. Se promueve a Esteban Bernal como precandidato a la Alcaldía de Cuenca. (I)