Proteccionismo sigue en el sector audiovisual

No sacrificar los intereses nacionales por los de un grupo. Eso dicen tres analistas económicos y académicos consultados por este Diario sobre el artículo 98 de las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC).

Este dispone la prohibición de pasar en Ecuador publicidad elaborada en el extranjero. Es decir, apoya el proteccionismo a un sector social que resulta privilegiado frente a los demás. Ese artículo quedó tal como estaba en el texto original, aprobado en 2015.

¿Por qué el Parlamento apoyó a la Asociación de Productores Audiovisuales del Ecuador? El lobby de ese sector consiguió virar el criterio de los asambleístas de distintas tiendas políticas que estaban en contra del proteccionismo, para abrir las puertas a los acuerdos comerciales.

Unos días antes del debate a las objeciones de la presidencia, César Rohón, del Partido Social Cristiano-Madera de Guerrero (PSC-MG), señaló que está a favor de la libre competencia y en contra del proteccionismo. “Muchas producciones internacionales y multinacionales exigen que venga la producción de afuera. A los productores nacionales se les debe generar una ley”, explicó.

Lo mismo ocurrió con los asambleístas de CREO, que tiene 20 legisladores y 11 votaron a favor de mantener ese artículo. Pero el máximo líder, Guillermo Lasso, los increpó en una carta pública. Él les recordó que la bancada tenía un acuerdo, es decir, votar en contra del artículo 98 de la LOC porque cree en la libre competencia del mercado.

Esa situación resulta inexplicable para Luis Goded, docente de la Universidad San Francisco. “Es negativo para el libre comercio. Contraviene los tratados comerciales ya firmados por Ecuador con la Unión Europea. También aquellos que estaban previstos negociar”, advirtió.

Él dijo que el discurso del ministro de Comercio Exterior, Pablo Campana, se quedó “sin legitimidad”, puesto que anunció la libre competencia para los acuerdos comerciales. Recordó que, en una carta, Colombia advierte que Ecuador no podrá ingresar a la Alianza del Pacífico si mantiene el artículo 98.

Eso significa, explicó, que Colombia y Perú pondrán una queja contra Ecuador en la Comunidad Andina. El sector audiovisual presionó con su aureola de glamour y rostros conocidos para lograr la votación en función de sus intereses y no de los del país, dijo.

Walter Spurrier, director de Análisis Semanal y columnista de diario El Universo, explicó que el artículo 98 traerá problemas para firmar acuerdos internacionales. Eliminar el proteccionismo es el planteamiento de los países desarrollados: venden más servicios que productos y son celosos en todo lo relacionado a ello, acotó.

Para Richard Salazar, coordinador del Área Asia-Pacífico de la Universidad Andina, no tiene sentido prohibir porque si se lo hace no habrá acuerdos comerciales con otros países. “Hay acuerdos parciales con Colombia y Perú, un inicio de tratado con México. ¿Qué sentido tiene prohibir o no, si no hay acuerdo comercial?”, puntualizó. (I)