Moreno libera de funciones a la vicepresidenta, quien pidió licencia

El presidente de la República, Lenín Moreno, anunció este lunes 3 de diciembre, que libera de sus funciones a la vicepresidenta de la República, María Alejandra Vicuña, para que se pueda defender de las acusaciones en su contra.

Este anuncio se llevó a cabo luego de posesionar a varios ministros, entre ellos de la Gestión de la Política, de Turismo, de Educación.

Moreno anunció su decisión tras reiterar que el actual régimen no cederá a presiones de la corrupción porque se viven nuevos tiempos de democracia, de diálogos y acuerdos.

"He decidido liberar de sus funciones a la señora vicepresidenta María Alejandra Vicuña, para que pueda ejercer sin interferencias de ningún tipo a una legítima defensa", expresó.

En la mañana, Juan Sebastián Roldán, secretario particular de la Presidencia, en una entrevista televisiva sugirió a Vicuña que tome una licencia para que se pueda defender de las acusaciones.

"Si me pregunta a mí y esta no es la posición del Gobierno, es mi posición, creo que la vicepresidenta debería pedir una licencia, defenderse al respecto y, luego, seguir con sus tareas; porque, lamentablemente, esas tareas se están viendo empañadas por esta discusión en lugar de centrarse en lo que los ecuatorianos necesitan todos los días", acotó en declaraciones a Telediario.

La segunda mandataria fue acusada por Ángel Polivio Sagbay, su exasesor, de cobrarle coimas cuando se desempeñaba como asambleísta durante el periodo 2011 a 2013.

En esa línea, Moreno reiteró que debido a la delicadeza de funciones que cumplía Vicuña, las deja a cargo del secretario de Presidencia, José Agusto Briones.

"Que el tiempo y los recursos siempre estén destinados a un solo objetivo: servir a los ecuatorianos trabajando por el bien común", expresó Moreno.

Vicuña pide licencia

Este mismo día, la vicepresidenta emitió una carta al presidente Moreno en la cual pidió licencia sin remuneración.

A través del oficio N° VPR-VP-2018-00231-O del lunes 3 de diciembre, la segunda mandataria informa que debe cumplir un proceso de defensa en la Fiscalía General del Estado, lo que le obliga a planificar su "legítima defensa" con su cuerpo jurídico.

"Con la finalidad de no distraer el cumplimiento de las múltiples funciones que usted me ha encomendado, considero señor Presidente que en esta primera etapa, es mi responsabilidad y deber con el país, solicitarle que me conceda una licencia sin remuneración hasta el 31 de diciembre del presente año, a fin de que este proceso no afecte la gestión del Gobierno", detalló la carta. (I)

Esta mañana he solicitado Licencia al Presidente @Lenin para ejercer mi legítimo derecho a la defensa y no afectar la gestión de gobierno, especialmente las funciones a mí encomendadas. pic.twitter.com/PnzFyJBP71 — Ma. Alejandra Vicuña (@marialevicuna) 3 de diciembre de 2018