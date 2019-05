Presidente Moreno llama a la unidad para impulsar el futuro

El presidente de la República, Lenín Moreno, hizo este 24 de mayo en el marco del Informe a la Nación un llamado a la unidad para impulsar un futuro de trabajo y prosperidad y anunció medidas como la eliminación del Impuesto Verde y otras de orden social de cara a los que serán sus dos últimos años de mandato.

Por más de una hora y 20 minutos en el salón del pleno de la Asamblea legislativa, el mandatario hizo un repaso del trabajo desarrollado a lo largo de sus dos años de gobierno y señaló que llegaba para hablar del futuro. “El pasado no va más. Pero Aprendimos la lección y la única forma de cambiar el pasado es impedir que influya sobe el futuro”, sentenció.

En ese contexto destacó el plan de austeridad y control de las finanzas públicas que permitieron desterrar prácticas irregulares que generaron sobreprecios y un “festín de los recursos públicos”. Solo en el último año, según añadió, su gobierno “salvó” 450 millones de dólares.

Destacó el nivel de confianza alcanzado por los organismos multilaterales, así como las medidas económicas y créditos a través de la banca pública, que han sido encaminados a fomentar la producción.

Eliminación del Impuesto Verde

Entre los anuncios principales está la eliminación del denominado Impuesto Verde, vigente desde el 2011, del que dijo no sirvió para los fines de proteger el ambiente y se convirtió en una carga tributaria para los ciudadanos.

“Necesitamos un sistema tributario moderno. He decidido eliminar el mal llamado Impuesto Verde, pues ha demostrado ser una carga pesada para muchas personas, ya que grava al patrimonio y no protege el ambiente”, subrayó.

En ese marco destacó la renegociación de contratos petroleros, así como las inversiones en el sector hidrocarburífero, minero y la potenciación y construcción de proyectos estratégicos, todos procurando proteger las fuentes de agua de las comunidades.

También ponderó las obras de vialidad, en educación y salud y destacó al sector turístico como una de las oportunidades para mejorar la economía de los ecuatorianos.

Asimismo, señaló que decidió eliminar el mecanismo de copago para los beneficiarios de viviendas en las provincias de Manabí y Esmeradas que perdieron sus casas tras el terremoto de 2016. "No puede ser que tras que perdieron sus casas tengan que pagar por ellas", dijo el mandatario en su informe.

De igual manera hizo un llamado a los empresarios e inversores nacionales e internacionales a que inviertan en el país. "Este es el momento", dijo al señalar que Ecuador ofrece oportunidades para el crecimiento productivo.

“Queridos empresarios ya no lo piensen más, inversionistas no lo piensen más, socios y aliados vamos a aprovechar las oportunidades que Ecuador ofrece. Ya dejen de pensar. No hay excusas para no invertir. ¡El momento es ahora!”, señaló al indicar que cuentan con la garantía y respaldo de su gobierno.

El presidente hizo un paréntesis para rendir homenaje a su amigo y extinto presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (CPCCS-T), Julio César Trujillo, quien falleció el pasado domingo 19 de mayo como consecuencia de un accidente cerebro vascular.

“Mi sentido homenaje a Julio César Trujillo, patriota al servicio de su país y su pueblo. Esperamos que su ejemplo continúe como una guía en el proceso de reinstitucionalización desde el nuevo Consejo de Participación Ciudadana. Ahí están puestos los ojos puestos en ustedes”, expresó.

En cuanto al contexto político saludó el acuerdo legislativo con cuatro bancadas que permitió en días pasados la presidencia del asambleísta César Litardo. “Qué grato que la democracia si puede servir a la gente, gracias por esta gran señal para la patria”, dijo.

Para ello, expresó, desde el Ejecutivo encontrarán la mejor predisposición para avanzar en los objetivos comunes en beneficio de la sociedad.

Moreno destacó otros ámbitos como el combate a la corrupción y la inseguridad. En esta última tarea aseguró que desde 2017 se han incautado más de 12.000 armas de fuego y 200 toneladas de droga, así como se han desarticulado 3.000 bandas delictivas.

Política exterior

Respecto de la política exterior Moreno resaltó que esta se basa en el bienestar común, sin primar ideologías.

En ese marco de confianza internacional ponderó la cooperación no reembolsable que llega a los 400 millones de dólares.

Igualmente destacó que un logro próximo a concretarse será la visa europea para los ecuatorianos, lo que facilitará el viaje de connacionales a ese continente y se puedan reencontrar con sus familiares.

También abordó la situación en Venezuela que -según dijo- se ha convertido en un problema y creado un ambiente de inestabilidad para la región.

Sobre el flujo de migrantes venezolanos dijo que denunciará actualmente existen 400 mil venezolanos en Ecuador, muchos de los cuales se quedaron porque no pudieron continuar su tránsito hacia Perú por las restricciones de visa que tiene esa nación.

Por eso, anunció, denunciará el tratado de Unasur y una vez que culmine ese trámite solicitará un mecanismo de visado humanitario para hacer una migración más controlada.

Moreno insistió que en los últimos años de su gobierno apostará al trabajo, oportunidades y prosperidad, para lo cual pidió la unidad de todos los sectores para conseguir ese objetivo.

"Yo creo que en los milagros. Hemos hecho mucho, pero los verdaderos milagros los hace el país, un pueblo unido, dialogante y mejorando la sociedad", puntualizó Moreno, al destacar el diálogo, la política de apertura, libertad de expresión e institucionalización entre los principales logros de lo que va de su mandato. (I)