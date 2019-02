El Gobierno refuerza la lucha anticorrupción

Otro paso en la lucha contra la corrupción impulsa el Gobierno. Ahora, convoca a la comunidad e instituciones internacionales a unirse para combatir este flagelo.

La noche del lunes 18 de febrero, en su mensaje a los ecuatorianos, el presidente de la República, Lenín Moreno, explicó el alcance de esta iniciativa: la creación de la Comisión Internacional contra la Corrupción.

“He decidido convocar a la comunidad mundial para crear la Comisión Internacional, a la cual me refería durante la campaña electoral”, manifestó el Jefe de Estado en su mensaje a la nación.

Y agregó: “He dispuesto al señor Canciller iniciar el martes 19 de febrero reuniones con Naciones Unidas, o sea, Transparencia Internacional, Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y cuerpo diplomático para poder implementar esta iniciativa de forma inmediata”.

Para este fin, el Mandatario esbozó algunos lineamiento, entre los cuales explicó que un grupo de expertos internacionales, independientes, dará seguimiento y apoyo al trabajo de todas las instituciones que ejecutarán esta tarea.

Con ello, según el Presidente, el país saldrá fortalecido de esta experiencia. “No solo por la demostración palpable de honestidad que se requiere, sino por todo el aprendizaje y experiencia a futuro que esto dejará”.

Recalcó que por iniciativa del Gobierno se logró consolidar un modelo propio para enfrentar la corrupción y que hoy, con el apoyo y respaldo de la comunidad internacional, se logrará descubrir y responsabilizar todos los actos de corrupción que se han denunciado.

La Comisión Internacional contra la Corrupción apoyará a las instituciones del Estado ecuatoriano encargadas de la denuncia, de la detección, de la investigación y de la judicialización de los actos de corrupción.

“Adicionalmente concretaremos estrategias e intercambio de información para la recuperación de bienes y activos”, sostuvo el Jefe de Estado en su intervención.

Iniciativa gubernamental

Para el Presidente, la lucha contra la corrupción ha sido, desde el primer día de su gestión al frente del Ejecutivo, una de sus prioridades, “pero la velocidad y la profundidad de nuestros logros no han sido suficientes”.

Recordó algunos avances en esta materia apenas comenzó su mandato en mayo de 2017. Al momento un exvicepresidente (Jorge Glas) y el tío de este (Ricardo Rivera) cumplen sentencia.

A esto se suma que varios funcionarios públicos, en la actualidad, son investigados, detenidos o se han fugado del país. “Un exministro aceptó haber recibido sobornos en la trama Odebrecht (empresa brasileña). Exministros, exgerentes de empresas petroleras y exfuncionarios están siendo procesados por la justicia”.

Aun así, agregó el Mandatario, no se acercan siquiera a la cantidad de casos de corrupción que se han descubierto cada día. “Hemos entregado a la justicia más de 500 denuncias de posibles actos de corrupción”.

Y reafirmó: “Lo he dicho en ocasiones anteriores, el esfuerzo del Gobierno no será suficiente si no se acompaña de investigación, juicio, sanción y recuperación del dinero robado”.

Debido a ello, dijo, comparte la frustración que sienten muchos ciudadanos ecuatorianos por la inacción de algunos fiscales y jueces.

Por todas estas razones es que el Presidente enfatizó en la necesidad de buscar el apoyo para lograr la prevención en las leyes, en el trabajo de jueces y fiscales, en los diferentes mecanismos para que “los corruptos sean sancionados y que los dineros robados sean devueltos”.

Hoy martes 19 de febrero, el canciller José Valencia anunciará a la prensa los pormenores de esta iniciativa. (I)