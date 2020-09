Presidente del CPCCS dice que no renunciará

Entre la espada y la pared. Así está el presidente del Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS), Christian Cruz. La reestructurada Comisión de Fiscalización legislativa aprobó el calendario con el que se dará trámite al pedido de juicio político en su contra que impulsa el legislador del Partido Social Cristiano, Henry Klonfle.



El legislador acusa a Cruz de haber obtenido de manera irregular un carné de discapacidad que le otorga el 81% de discapacidad visual y auditiva. “A la presentación de supuestos documentos falsos para el concurso de oposición y méritos y hechos concernientes a la indebida arrogación de funciones”, dijo Kronfle.



Dentro de la hoja de ruta la mesa solicitará información sobre Cruz a instituciones como el Servicio de Rentas Internas, la Agencia Nacional de Tránsito, certificados al Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades; la historia clínica a la Fundación Vista para Todos con el fin de verificar los certificados médicos y al Consejo Nacional Electoral el expediente de la postulación de Cruz para su elección.



Christian Cruz deberá comparecer el 21 de septiembre ante los legisladores, y hasta el 29 del mismo mes presentar sus pruebas de descargo.



La Comisión prevé culminar el informe que recomiende o no su destitución el próximo 4 de octubre, pero plantean una prórroga de cuatro días más.



Pero ese no es el único proceso. Existe un conflicto interno dentro del Consejo de Participación Ciudadana, durante una sesión virtual.



El consejero Francisco Bravo pidió incluir en el orden día una moción para que Cruz deje su cargo. “Apelo su cargo a la presidencia, existe por parte suya una gran incapacidad, pero no física, sino una incapacidad para poder enfrentar, desvirtuar las acusaciones que han sido presentadas”, sostuvo Bravo.



Y la respuesta de Cruz fue que no renunciará a su puesto. Entonces los 6 consejeros que tenían las cámaras encendidas las apagaron.



Cruz se quedó solo y su secretaria, sin saber cómo actuar, solicitaba con insistencia al titular que permitiera hablar a los demás integrantes y Cruz solicitaba que se aprobara el orden del día, pero no hubo respuesta y decidió suspender la sesión.



Los consejeros habían cuestionado antes la obtención del carné de discapacidad de Cruz, con el que se habría beneficiado de forma irregular. (I)