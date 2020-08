18 precandidatos pugnarán por el sillón de Carondelet

Los 23 movimientos y partidos políticos nacionales cerraron este domingo 23 de agosto con y sin alianzas las elecciones primarias en las que eligieron las cartas con las cuales jugarían para llegar al Palacio de Carondelet por los próximos cuatros años.



Hay nuevos rostros y otros apostaron por quienes ya han estado en el escenario político. En total son 18 precandidatos presidenciales.



CREO postuló a Guillermo Lasso acompañado del médico Alfredo Borrero; Sociedad Patriótica al expresidente Lucio Guitiérrez, derrocado en 2005, junto a David Norero. Será el tercer intento de Lasso y Gutiérrez por llegar a la casa de gobierno.



Avanza confirmó al empresario Isidro Romero y a Sofía Merino; por Concertación irá César Montúfar y Julio Villacreses; la asambleísta Cristina Reyes es la representante del Partido Social Cristiano y tendrá como compañero de fórmula a Diego Salgado.



Gustavo Larrea y Alexandra Peralta van por Democracia SÍ; SUMA entraría en la papeleta con Guillermo Celi y Verónica Sevilla; por Justicia Social Fabricio Correa y Marcia Yazbek; el pastor evangélico Gerson Almeida y Martha Villafuerte representarán a Ecuatoriano Unido; mientras que Pedro José Freile y Bryron Solís por el movimiento Amigo.



Izquierda Democrática decidió a última hora participar en la carrera y designó a Xavier Hervás y Sara Jijón; Fuerza EC tiene a Miguel Salem Kronfle y Gustavo Bucaram Ortiz; el binomio de Alianza PAIS es Ximena Peña y Patricio Barriga; Libertad es Pueblo nominó a Estaban Quirola y Juan Carlos Machuca; por Podemos estará Paúl Carrasco a la presidencia y Juan Vargas a la vicepresidencia.



En Pachacutik Yaku Pérez se quedó solo porque Larissa Marangoni declinó de la precandidatura. Centro Democrático pugnará por el poder con Andrés Arauz y Rafael Correa. Este último corresponde al correísmo que entrará al tablero electoral con postulantes que intentan apelar sus sentencias en la justicia.

Precandidatos con procesos judiciales y sentencias

Este sábado en elecciones primarias Centro Democrático dio a conocer a los precandidatos aspirantes a los poderes Ejecutivo y Legislativo, en las listas figuran exautoridades que tienen procesos penales pendientes.

El binomio presidencial fue ratificado, Andrés Arauz a la presidencia y Rafael Correa a la vicepresidencia, quien recurrió a un recurso extraordinario junto a 19 procesados más en el caso sobornos para apelar la sentencia de ocho años de cárcel por el delito de cohecho y tiene una orden de prisión preventiva por el delito de plagio a Fernando Balda en Colombia en 2012. En este caso Correa no puede ser juzgado en ausencia.

El Consejero Luis Verdesoto señala que en esta fase se podría presentar o hacer alguna pirueta con algún candidato que pueda tener o no inhabilidades dentro del Código de la Democracia, pero eso se determinará en el proceso formal de calificación.

De acuerdo con el reglamento de elecciones primarias, Correa debería presentarse el lapso de diez días ante los delegados del Consejo Nacional Electoral, en Quito, pues se trata de una dignidad nacional y reglamento estipula que la aceptación de precandidaturas es expresa, indelegable y personalísima.

El vocal del CNE Luis Verdesoto ratifica lo que señala el marco jurídico, pero dice que en estos días las fichas que han sido anunciadas podrían cambiar, si hasta el 3 de septiembre los movimientos formalizan las alianzas.

Correa también tiene otra alternativa, buscar una curul en la Asamblea, pues estaba dentro de la lista como preasambleísta por los migrantes y aceptar la candidatura en el exterior.

El expresidente del Tribunal Contencioso electoral Jorge Acosta afirmó que mientras no exista una sentencia ejecutoriada, es decir que no haya ningún recurso pendiente de los que prevé la ley, no hay prohibición, pero que existe un problema con esa candidatura. Si el recurso de casación en la sentencia de Correa es inadmitido antes del 17 de septiembre, día de convocatoria a elecciones, no podría participar en la contienda de febrero de 2021.

El director de Centro Democrático Enrique Menoscal, aseguró que si el CNE rechaza la candidatura de Rafael Correa la ley otorga un plazo de "72 horas para reemplazar al candidato”. En la lista de Centro Democrático para asambleísta nacionales figura el exdirector del Servicio de Inteligencia Pablo Romero Quezada, condenado a nueve años de cárcel por el secuestro del activista Fernando Balda.

Menoscal afirma que Romero podría delegar, vía poder, para aceptar la precandidatura pues la sentencia es de primera instancia y la impugnación tomará tiempo. Acosta acota que si la candidatura de Romero es aceptada podría hacer proselitismo político desde el centro de rehabilitación social donde está recluido previa autorización del Servicio de Atención Integral a personas privadas de libertad, dado que “todo candidato tiene derecho a difundir sus propuestas”.

Verdesoto adelantó que durante el proceso de inscripción de candidaturas pedirán al Consejo de la Judicatura la información de los aspirantes que tienen procesos penales pendientes, antes de adoptar una decisión.

Más candidatos

La familia Correa delgado tiene tres precandidatos para distintas dignidades de elección popular. Fabricio aspira a la Presidencia, Rafael la segunda autoridad nacional y la hermana menor, Pierina, encabeza la lista de precandidatos a asambleístas nacionales por Centro Democrático.

Virgilio Hernández es el segundo de la lista para el Parlamento Andino, pero este lunes se reinstalará la audiencia para conocer si es llamado a juicio por el delito de rebelión por su presunta participación en los hechos violentos de octubre junto a la prefecta Paola Pabón y Christian González.

En la circunscripción uno del Guayas está como candidata Sofía Espín, quien fue destituida de la asamblea por incompatibilidad de funciones. Salió del país en medio de una investigación por fraude procesal por su visita a Diana Falcón, testigo en el caso del secuestro a Fernando Balda.

En la circunscripción dos de la misma provincia lidera la exalcadesa de Durán, Alexandra Arce, quien en su gestión enfrentó problemas de desabastecimiento de agua a los y fue investigada por asociación ilícita por los disturbios de octubre. Fue sobreseída. El alterno de Arce es Walter Gómez, destituido por la Asamblea por las acciones dentro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Lo mismo ocurrió con Victoria Desintonio que buscará en llegar a la asamblea en la misma circunscripción de Arce.

En la provincia de los Ríos está en primer lugar Marco Humberto Alvarado Espinel, hermano de Fernando y Vinicio. El primero burló todas las seguridades y fugó del país. Tiene procesos pendientes por peculado en la transmisión de los enlaces ciudadanos. El segundo desde el 2018 ya no se encuentra en Ecuador y fue sentenciado en el caso sobornos a ocho años de cárcel.

Otras personas que fueron elegidos como precandidatos son Fausto Jarrín abogado de Rafael Correa y Ramiro Rivadeneira, exDefensor del Pueblo. Los que buscarán cuatro años más de periodo legislativo son Marcela Holguín, Pabel Muñoz, Amapola Naranjo, Franklin Samaniego, Juan Cristóbal Lloret y Ronny Aleaga. (I)