Políticos buscan concretar alianzas lejos de la corrupción

En las últimas elecciones seccionales, en marzo de 2019, 285 partidos políticos, entre tradicionales y nuevos, participaron en los comicios. El Consejo Nacional Electoral (CNE) registró cerca de 872 alianzas entre varias organizaciones.

Según el calendario electoral, los partidos deberán inscribir a sus candidatos a partir del 18 de septiembre. Previamente a este proceso, entre julio y agosto, tendrán que realizar elecciones internas, con el fin de postular candidatos definitivos a la Presidencia, Asamblea Nacional y parlamentarios andinos.

En este escenario, algunos partidos y movimientos políticos ya han anunciado a sus precandidatos. Por ejemplo, se conoce las postulaciones de Guillermo Lasso (CREO), Lucio Gutiérrez, de Sociedad Patriótica (PSP), Cristina Reyes, César Rohón, Henry Cucalón, Henry Kronfle, Luis Fernando Torres, del Partido Social Cristiano - Madera de Guerrero (PSC-MG).

En el transcurso de esta semana, el vicepresidente Otto Sonnenholzner se refirió a una posible candidatura, aunque no definió con qué partido político participaría. También suenan los nombres de Fernando Balda, activista político; Gustavo Larrea, líder del movimiento Democracia SI; el comunicador Carlos Rabascall y el líder de la Conaie, Jaime Vargas, como posibles aspirantes a la Presidencia.

Se suman los nombres de Pablo Campana, exministro de Comercio Exterior; el empresario Isidro Romero y Richard Intriago, por el Movimiento Nacional Campesino.

César Monge, director nacional de CREO, anunció que el partido buscará alianzas con movimientos u organizaciones cantonales. Indicó que la próxima semana se reunirán con 30 partidos políticos, entre ellos, Acción Santarroseña (El Oro); Movimiento Meta, Movimiento Luis Rodas y Minga por el Cambio (Guayas); Movimiento Obras son Amores e Integración Nuevamente en Acción (Bolívar); Unidad de Santa Elena (Santa Elena), entre otros.

“La fuerza política en materia de volumen se encuentra en las organizaciones cantonales, parroquiales y provinciales; estamos trabajando con esos movimientos en la iniciativa Ecuador Profundo, que es el plan de gobierno que va desde lo local a lo nacional”.

Mientras que Pascual del Cioppo, director del PSC, indicó que, como partido, siempre han estado abiertos a alianzas positivas, que aporten votos, credibilidad y eficiencia en las listas de asambleístas en cada provincia, de lo contrario, irán solos como único partido.

Sobre las alianzas, Del Cioppo señaló que, por el momento, está el movimiento Tiempo de Cambio, de Tungurahua, cuyo representante es Luis Fernando Torres, posible precandidato, y Madera de Guerrero, en Guayaquil.

Marcela Arellano, secretaria del Partido Socialista, explicó que trabajarán en alianzas con movimientos, colectivos sociales, además de organizaciones políticas afines. “Como partido tenemos varios cuadros políticos que podrían postularse a la Presidencia; no haremos alianzas con partidos afines al correísmo y que tengan políticas neoliberales”.

En esa misma lógica trabaja el partido Unidad Popular. Su director nacional, Geovanni Atarihuana, dice que las alianzas tienen un contenido programático con organizaciones afines. “Se analizan uniones con Pachakutik, el Partido Socialista, además de organizaciones como el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie)”.

Gustavo Larrea, de Democracia SÍ, indicó que trabajarán en alianza con organismos que luchan contra la corrupción y descartó un trabajo electoral con Alianza PAIS (AP). “Nosotros resolveremos las candidaturas de acuerdo al cronograma actual; en agosto buscaremos formar un frente de salvación nacional con fuerzas políticas afines, comprometidas en la lucha contra la corrupción. Nosotros no hemos tenido alianza con AP ni la tendremos”.

Corrupción versus alianzas

En medio de la crisis sanitaria se han destapado casos de corrupción al interior de la Asamblea Nacional.

Según la Fiscalía General del Estado, un total de 20 legisladores, entre actuales y de la época del correísmo, están presuntamente involucrados en delitos de concusión, tráfico de influencias, asociación ilícita, entre otros.

Hasta el momento se encuentran en fase de investigación previa cinco legisladores del oficialismo; otro que vincula a un exmilitante de AP; uno que militó en CREO-Podemos; uno de SUMA y otro de Pachakutik.

¿Cómo afectarán estos casos al momento de las alianzas? Para el analista político y director de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, Mauricio Alarcón, los casos de corrupción pasarán factura a los partidos políticos, sobre todo a aquellos donde sus miembros son investigados por diezmos, tráfico de influencias, delincuencia organizada.

Alarcón mencionó que una persona que se encuentre bajo investigación por un delito, afecta al partido o movimiento que representa. “Los sujetos políticos también son corresponsables de los espacios de representación; no porque digan que ya están fuera de las filas o fue expulsado del partido, esto no quiere decir que no son responsables”.

Este escenario político afectaría, según Alarcón, a las futuras alianzas entre partidos. “Siempre habrá un lastre cuando una persona es procesada e investigada por corrupción, es un ‘INRI’ que deberán cargar de cara al proceso electoral de 2021”.

El analista cree que los procesos democráticos internos de los partidos ya deberían efectuarse, de cara a la inscripción de candidaturas que será entre septiembre y octubre. “Los sujetos políticos han sido muy claros en reajustar el tiempo en el calendario electoral, no han pedido postergación”. Anticipó que más del 75% de los actuales legisladores podrán reelegirse para 2021.

Para la presidenta de la Izquierda Democrática (ID), Wilma Andrade, los actos de corrupción afectan a todas las organizaciones políticas en general, puesto que “ponen a todos en el mismo saco”. “Esto dificultará las alianzas, puesto que habrá que analizar que ninguna organización tenga problemas de orden ético o se encuentre ligada a complicaciones de este orden”.

CNE analiza formas de votar

José Cabrera, vocal del Consejo Nacional Electoral (CNE), indicó que el pleno del organismo analiza la forma de votación, con el fin de evitar aglomeraciones, debido a la emergencia sanitaria, y a la vez respetar el derecho al voto de los ciudadanos.

Cabrera señaló que, en primera instancia, se determinó que el sufragio no será de forma telemática o segmentada, sino que plantea ampliar el número de recintos electorales.

Está pendiente el informe que deberán emitir las direcciones provinciales y GAD, para conocer qué lugares pueden ser nuevos recintos electorales.

Asimismo, está pendiente la revisión de firmas de 13 organizaciones políticas que cumplieron los procesos y plazos para la inscripción de sus movimientos para participar en las elecciones de 2021.

El CNE espera que el COE Nacional apruebe que 50 funcionarios puedan realizar el proceso de manera presencial y agilizar los resultados. El horario de votaciones en febrero de 2021 será el normal, de 07:00 a 17:00. (I)