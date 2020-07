El poder detrás del poder: ojo con la Asamblea

Mientras se cuecen las candidaturas en las diferentes organizaciones políticas para definir el binomio presidencial, la opinión pública ha inadvertido la importancia histórica que tiene la Asamblea, puesto que en cualquier democracia es considerada el primer poder del Estado, sea en un sistema presidencial y, más aún, en otro de carácter parlamentario. En el caso de Ecuador, la legislatura es de una sola cámara y tiene entre sus múltiples competencias: legislar y fiscalizar, sin que las otras sean menos importantes.

La Constitución establece de la Asamblea en el Art. 120, numeral 5, “participar en el proceso de reforma constitucional”, en el numeral 6 “expedir, codificar, reformar y derogar las leyes, e interpretarlas con carácter generalmente obligatorio” y en el numeral 9 “fiscalizar los actos de las funciones Ejecutiva, Electoral y de Transparencia y Control Social, y los otros órganos del poder público, y requerir a las servidoras y servidores públicos las informaciones que considere necesarias”.

Ejecutivo y Asamblea: relación compleja

Una buena relación entre el Ejecutivo y la Asamblea garantiza la gobernabilidad en cualquier país, porque permitiría la aprobación y la reforma de leyes de manera más eficiente, en un entorno que no pierda de vista la deliberación parlamentaria. Es decir, la posibilidad de trazar un plan país de mediano y largo plazos. Puede influir en este fenómeno que la presidencia cuente con una bancada legislativa importante, cuantitativamente hablando, que le permita un margen ágil de maniobra, pero si este escenario no es posible, la relación entre las dos funciones dependerá de la calidad de la oposición, es decir, de un grupo de asambleístas que no impulse el bloqueo por el bloqueo.

Desde la transición a la democracia en el año de 1979, solo en los gobiernos de Rodrigo Borja (1988-1992) y el de Rafael Correa (2009-2013 y 2014-2017), el Ejecutivo contó con mayorías legislativas. Un dato importante es el número de listas en la conformación de la legislatura que van desde un número de 10 entre los años de 1979-1984 a 20 entre el 2002 al 2006, según Simón Pachano y Flavia Freidenberg, autores del libro, El sistema político ecuatoriano. La mayoría de los gobiernos no contó con una mayoría y por esa razón se conformaron “coaliciones fantasmas” como dice Andrés Mejía y también alianzas coyunturales entre las distintas fuerzas políticas. No escapa de la retina el Pacto de la Regalada Gana entre dos partidos rivales, el Partido Social Cristiano (PSC) y el Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE), en el año de 1994 para negociar las comisiones legislativas.

En el caso del Gobierno de Borja, la mayoría no significó tener una oposición débil ni tampoco supuso la continuidad de otro mandato de la Izquierda Democrática (ID); mientras que en el caso de Correa, Alianza PAIS (AP) asumió el papel de trituradora con su mayoría calificada (dos terceras partes) e hizo realidad dos hechos: a) la concreción de un proyecto político por el número de leyes aprobadas y que provenían desde el Ejecutivo y, b) la reelección de un importante número de legisladores, la del Presidente y líder máximo del partido. Este fenómeno no volvió a repetirse con el cuarto gobierno de AP con Lenín Moreno a la cabeza.

Dato curioso

Cuando fue electo presidente interino, Fabián Alarcón (1997), por parte del Congreso Nacional, era el único diputado del Frente Radical Alfarista (FRA). ¿Cuánto puede hacer el voto de un solo diputado?

Se mezclan el agua y el aceite

La evidencia histórica demuestra que no hay conexión entre la ideología que profesan los partidos y las alianzas que concretan en periodo de elecciones para las distintas dignidades: alcaldes, concejales, prefectos, asambleístas y binomios presidenciales. El ejemplo más reciente es el recorrido que tiene Centro Democrático de Jimmy Jairala, quien ha estado aliado con Sociedad Patriótica, la Revolución Ciudadana, Izquierda Democrática y ahora con el frente que apoya al expresidente Rafael Correa. Este fenómeno también se inscribe en el transfuguismo o camisetazo, es decir, cambiarse de partido e ideología, según intereses y coyunturas, al igual que como se hace con cualquier prenda de vestir. Sin embargo, esta situación se hace más visible en las provincias en donde se gestan alianzas que no están en sintonía con los binomios presidenciales, es decir, la elección de los asambleístas no sigue la misma lógica que para la primera magistratura del Estado.

Poder detrás del poder

Si Fabián Alarcón llegó a la presidencia de la República con un bloque legislativo de una persona (él), figurativamente hablando, qué podría ocurrir con un bloque legislativo de 10 personas o más. A simple vista, el margen de negociación con los poderes del Estado incrementaría. Basta recordar que un voto puede detener el llamado a juicio político de algún funcionario, la aprobación de una reforma a una ley orgánica, la aprobación del presupuesto, entre otras cosas. Eso explica, porqué partidos como el PSC decidieron en su momento no presentar candidatura a la presidencia y tener el poder desde el Congreso. El correísmo sin Correa y el socialcristianismo sin Jaime Nebot apuestan a la Asamblea, mientras la mayoría de la población está atrapada mirando la pirotecnia que produce el desfile de precandidatos sin ninguna opción.

Perfiles para la Asamblea

El voto para la elección de la Asamblea puede ser más importante que la elección del binomio presidencial, pues ahí radica la soberanía del pueblo como dice la doctrina. En ese espacio está representado el pluralismo, elemento esencial de la democracia. Ahí, también se concreta la deliberación y la intermediación entre el Estado y la sociedad, a partir de las nuevas leyes. Entonces, qué perfil de asambleístas necesitamos: demócratas por convicción y vocación, conocedores de la legislación y la fiscalización, honestos a más no poder, con un excelente equipo de trabajo y que cuenten con un alto sentido común, aunque esto suene muy subjetivo. Usted toma la decisión.