Este domingo 23 de agosto concluye el plazo para los procesos de democracia interna

Las 23 organizaciones políticas habilitadas para participar en los comicios generales de 2021, tienen hasta este domingo 23 de agosto para realizar sus procesos de democracia interna de acuerdo con el Calendario Electoral.



Algunos movimientos y partidos ya anunciaron sus resultados; otros todavía se encuentran definiendo sus estrategias y esperan a que se cumpla el plazo para hacer públicos los nombres de quienes les representarán en las próximas elecciones.



Enrique Ayala Mora, presidente del Partido Socialista (PS), indicó que los procesos de democracia interna comenzaron hace 15 días.





Este sábado 22 de agosto, en horas de la tarde, se reunirá el colegio electoral del partido para recibir los informes de cada una de las provincias y de las delegaciones del exterior.



El PS no pondrá candidato propio para el binomio presidencial tras la alianza consolidada en enero con el Movimiento Concertación. “Todo el mundo ha hablado de renunciamiento, de alianzas y confluencias. Nosotros hicimos un gran esfuerzo y apoyamos a un tercero. No deseamos candidato ni siquiera para el primer puesto en la lista de asambleístas nacionales”, puntualizó Ayala Mora.



“Supongo que esta es la única alianza y nos orgullece mucho, hemos hecho un gran esfuerzo para no dispersarnos y es una gran contribución. Efectivamente se han unido fuerzas y desde luego es una alianza con contenido fuertemente patriótico y anticorrupción”, agregó.



Por otro lado, Unión Ecuatoriana (UE) anunciará los resultados de sus primarias el domingo. Washington Pesántez, fundador del movimiento, indicó que tienen sus propios candidatos para las dignidades de presidente y vicepresidente.



“Los nombres no los puedo decir por el respeto que se merecen, pero tampoco hemos cerrado la posibilidad de consolidar una alianza importante. Hay un reglamento que establece eso, que cada partido puede elegir candidatos y que luego podría modificarse con alianzas”, señaló el exfiscal General de la Nación, quien ratificó que no busca la Presidencia del país, pero que no descarta la posibilidad de encabezar la lista de asambleístas nacionales.



En tanto que en la Izquierda Democrática (ID) hubo complicaciones. Wilma Andrade, expresidenta del partido, indicó que las conversaciones con al menos seis organizaciones políticas, entre ellas Concertación, el Partido Socialista, Unión Ecuatoriana y Democracia Sí, no prosperaron y que incluso les sorprendió que esas agrupaciones anuncien sus posibles candidatos sin avisarles.



Frente a esto y contra el tiempo, este fin de semana la ID debe consolidar sus cuadros sin afectar lo resuelto en cada una de las provincias. Andrade dijo que presentarán el total de candidaturas aunque siguen abiertos a posibles acercamientos con otras tiendas políticas.



“Por ahora nosotros pondríamos el candidato presidencial y vicepresidencial. Correríamos mucho riesgo si no lo hacemos, si los acuerdos no funcionan nos quedaríamos sin participación”.



El nombre de Inty Groenneberg figuraba como una de las posibilidades presidenciables para el partido, pero el inventor ecuatoriano anunció por medio de su cuenta en Facebook la declinación de su precandidatura.

"Durante casi un año he estado caminando junto a mi equipo, buscando iniciar un proyecto de renovación REAL de la política. Hemos trabajado arduamente en un plan que le dé una burbuja al país para crear empleo digno, mientras combatimos la desigualdad y cuidamos el planeta", escribió en su cuenta de Facebook.

Añadió que "sin embargo, creo que la renovación se la debe hacer con transparencia. Esto se dará cuando lasstenciones sean fidedignas. En este contexto, anuncio que declino mi candidatura a la Presidencia de la República por la Izquierda Democrática. Dejo clara mi intención de aportar al país, desde la política y fuera de ee. Mi decisión sigue más firme que nunca; trabajaré incansablemente para poder repersentar los sueños de toda una generación de construir un Ecuador más justo".



Mientras que el Partido Social Cristiano (PSC) celebrará su asamblea nacional este domingo 23 de agosto, a las 18:00, vía telemática, para elegir a sus candidatos y para intrumentar las respectivas alianzas con los movimientos provinciales.



Luis Fernando Torres se refirió a la definición del binomio presidencial: “Es posible que tengamos candidatos de nuestras propias filas, de fuera de las filas y por supuesto que no se descarta ningún tipo de un entendimiento con aquellos que como nosotros quieren ofrecerle al país las soluciones que tanto reclaman”. El anuncio se realizará dentro de los plazos establecidos, advirtió Torres.



Las organizaciones políticas deberán considerar los principios de paridad y la inclusión del 25% de jóvenes en las listas pluripersonales de acuerdo con las reformas electorales.



Concluido el plazo tendrán que presentar ante el órgano electoral la documentación habilitante de la celebración del proceso electoral interno que incluye la convocatoria y el acta de convención para que sea validado. (I)