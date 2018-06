Pence pidió en Brasil respeto a las fronteras de EE.UU.

El vicepresidente estadounidense, Mike Pence, instó este martes 26 de junio a los países latinoamericanos a que respeten las fronteras de Estados Unidos, al defender la política migratoria del gobierno de Donald Trump, en medio de la polémica por la separación de familias de inmigrantes.

Así lo señaló en su visita a Brasil, donde se entrevistó con el presidente Michel Temer, a quien elogió por “liderar el aislamiento regional de Venezuela”.

No obstante, pidió a América Latina “más medidas” contra el gobierno de Nicolás Maduro, que a su criterio, amenaza por la crisis humanitaria, “la seguridad colectiva” en la región.

Temer mencionó el caso de los 46 niños brasileños que fueron separados de sus padres y alojados en algunos lugares de Estados Unidos.

“A las naciones de esta región les digo, que así como Estados Unidos respeta su soberanía y sus fronteras, insistimos en que respeten las nuestras. Sin fronteras no hay nación, como dijo el presidente Trump”, sostuvo.

Y anticipó: “Vamos a trabajar para reunir a esas familias brasileñas”. Defendió que Estados Unidos construya un muro en la frontera con México y calificó a Brasil como un “líder regional”.

“Ustedes (latinoamericanos) son nuestros vecinos, queremos que sus países prosperen, no arriesguen sus vidas intentando entrar a Estados Unidos vía contrabandistas. Si no es legalmente, no vengan, construyan sus vidas en sus patrias. Estados Unidos trabaja en este nuevo mundo para garantizar un futuro mejor a los países latinoamericanos”.

Estados Unidos, que es el segundo socio comercial de Brasil detrás de China, con esta visita busca ampliar la presión contra Venezuela.

Es por eso que Pence incluyó en su agenda la visita a un centro de inmigrantes venezolanos en Manaos, capital del estado brasileño de Amazonas.

“Ha llegado la hora de actuar con más firmeza. Estados Unidos está pidiendo a Brasil y otras naciones libres que aman la libertad en la región adoptar una postura para aislar al régimen de Maduro. Ustedes tienen un aliado firme en la región”.

“Hay una amenaza específica”, continuó, y se refirió a Venezuela, al que consideró un estado en bancarrota que fue rico, “un país libre y que está oprimido. Venezuela no está apenas implosionando, sino que está afectando a toda la región”.

El Vicepresidente también celebró con Temer un acuerdo -el primero de Estados Unidos con una nación latinoamericana- para la cooperación espacial en la base de Alcántara, en el estado de Maranhao, norte del país, entre la NASA y la agencia brasileña científica.

Ecuador y Centroamérica

El Vicepresidente norteamericano continuará este miércoles 27 y el jueves 28 de junio su gira por Ecuador y luego estará en Centroamérica, donde se reunirá con los mandatarios de Guatemala, Honduras y El Salvador.

Pence hablará en esas naciones principalmente sobre temas “migratorios” con los presidentes de Guatemala, Jimmy Morales; de Honduras, Juan Orlando Hernández; y de El Salvador, Salvador Sánchez Cerén.

El Vicepresidente estadounidense estará acompañado en la reunión por la secretaria de Seguridad Nacional de EE.UU., Kirstjen Nielsen, quien es responsable de inmigración y fue objeto de críticas por la separación de niños de sus padres registrada en la frontera estadounidense con México desde abril y hasta la semana pasada.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un decreto que ordenaba el fin de la división de las familias, pero que desde ahora los menores deberán ser encerrados con sus padres, mientras estos enfrentan el proceso que terminará en su deportación.

Hasta ahora, las autoridades han reunido con sus familiares a 522 niños inmigrantes, aunque 2.053 siguen bajo custodia de las autoridades, según datos publicados el pasado sábado por el Departamento de Seguridad Nacional. (I)

-----------------------------

Moreno y Pence se citan desde este miércoles en Carondelet

El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, arribará este 27 de junio en la tarde a Quito y será recibido por el canciller de la República, José Valencia.

Su agenda empieza esta noche y concluye mañana al mediodía.

Pence y el mandatario Lenín Moreno analizarán temas respecto a migración, comercio y seguridad.

“El Presidente es bastante pragmático, es un hombre que entiende que hay que tomar acciones donde se tenga que tomar para beneficiar a los ecuatorianos”, dijo Juan Sebastián Roldán, secretario particular del Presidente, al justificar la cita con el Segundo Mandatario norteamericano.

Un tema que es importante en el encuentro será el de seguridad.

Al respecto, Valencia afirmó que una cooperación en defensa es positiva y bien recibida. “Aspiramos a que la cooperación en ese sentido sea la más conveniente, de acuerdo con las normas y leyes que nos rigen y a la política de defensa y seguridad que tiene el Estado ecuatoriano”. Para la vicepresidenta del Ecuador, María Alejandra Vicuña, entre las prioridades de la cita está la cooperación para solucionar el problema de la frontera norte. Por ejemplo, propone mejorar la tecnología para las Fuerzas Armadas. (I)